Gorillaz, Tyler Joseph, vocalista de TOP y Julian Casablancas, vocalista de The Strokes en conciertos | Getty Images.

Gorillaz, Tyler Joseph, vocalista de TOP y Julian Casablancas, vocalista de The Strokes en conciertos | Getty Images.

TOP, Gorillaz, The Strokes y más, reunidos en un solo lugar: ¿Cuándo y dónde? Lineup completo

Los conciertos son una de las experiencias más inolvidables y mejor aún si reúnen varias bandas favoritas.

Helen Tamayo
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Muchos fanáticos del rock disfrutan los festivales donde reúnen a grandes exponentes del género a nivel mundial, así como los organizadores de cada concierto buscan que las bandas invitadas sean reconocidas y tengan la capacidad de convocar al público, como Gorillaz, una banda que tiene más de 20 años de trayectoria musical y que ha sorprendido a sus fanáticos con la mezcla de hip hop y rock alternativo, así como con su identidad sonora inconfundible.

Asimismo, se destacan otras bandas a nivel mundial, como Twenty One Pilots, quienes lograron que uno de sus trabajos discográficos llegara al primer lugar en el listado de Billboard, y The Strokes, que han logrado posicionar sus canciones en todo el planeta, cada una con un sello propio. 

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Este es el festival donde se reunirán estas icónicas bandas

Desde el 2013 se viene celebrando el Shaky Knees Music Festival, un evento que reúne a más de 60 bandas cada año y al que todo amante del rock le gustaría asistir por su programación diversa y convocatoria de artistas con renombre mundial. Este 2026, el festival se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en Atlanta, Georgia, por lo que acá le dejamos el line up completo por cada día: 

Viernes, 18 de septiembre: 

  • The Strokes 
  • Turnstile
  • Fontaines D.C
  • Geese
  • Danny Elfman
  • Hot Mulligan
  • Snow Strippers
  • Ben Howard
  • Alice Phoebe Lou
  • Goldford
  • Cartel

Sábado, 19 de septiembre: 

  • Twenty One Pilots
  • Pierce the Veil
  • The Prodigy 
  • Pavement
  • Jimmy Eat World 
  • Blood Orange
  • Peach Pit 
  • Taking Back Sunday 
  • Minus The Bear
  • Sir Chloe
  • The Rapture
  • Congress The Band
  • Psychedelic Porn Crumpets
  • Geordie Greep
  • Elio Mei
  • Villanelle
  • Rehash
  • Rum Jungle
  • The inspector Cluzo
  • Old Mervs
  • Fat,EvilChildren 
  • Hotel Fiction 
  • Sophie’s Body
  • Songs For Kids

Domingo, 20 de septiembre: 

  • Gorillaz
  • LCD Soundsystem
  • Wu-Tang Clan
  • Knocked Loose
  • Modest Mouse
  • Santigold
  • Bone Thugs-N-Harmony
  • Coheed And Cambria
  • Jet
  • Ok go
  • Fcukers
  • American Hi Fi 

De esta manera, tenga en cuenta que las boletas están a la venta en el sitio web oficial del festival y, aunque el concierto es en el mes de septiembre, se están vendiendo rápidamente. Para este año se vienen varios conciertos que los amantes del rock no se pueden perder.

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