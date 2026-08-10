Muchos fanáticos del rock disfrutan los festivales donde reúnen a grandes exponentes del género a nivel mundial, así como los organizadores de cada concierto buscan que las bandas invitadas sean reconocidas y tengan la capacidad de convocar al público, como Gorillaz, una banda que tiene más de 20 años de trayectoria musical y que ha sorprendido a sus fanáticos con la mezcla de hip hop y rock alternativo, así como con su identidad sonora inconfundible.

Asimismo, se destacan otras bandas a nivel mundial, como Twenty One Pilots, quienes lograron que uno de sus trabajos discográficos llegara al primer lugar en el listado de Billboard, y The Strokes, que han logrado posicionar sus canciones en todo el planeta, cada una con un sello propio.

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Este es el festival donde se reunirán estas icónicas bandas

Desde el 2013 se viene celebrando el Shaky Knees Music Festival, un evento que reúne a más de 60 bandas cada año y al que todo amante del rock le gustaría asistir por su programación diversa y convocatoria de artistas con renombre mundial. Este 2026, el festival se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en Atlanta, Georgia, por lo que acá le dejamos el line up completo por cada día:

Viernes, 18 de septiembre:

The Strokes

Turnstile

Fontaines D.C

Geese

Danny Elfman

Hot Mulligan

Snow Strippers

Ben Howard

Alice Phoebe Lou

Goldford

Cartel

Sábado, 19 de septiembre:

Twenty One Pilots

Pierce the Veil

The Prodigy

Pavement

Jimmy Eat World

Blood Orange

Peach Pit

Taking Back Sunday

Minus The Bear

Sir Chloe

The Rapture

Congress The Band

Psychedelic Porn Crumpets

Geordie Greep

Elio Mei

Villanelle

Rehash

Rum Jungle

The inspector Cluzo

Old Mervs

Fat,EvilChildren

Hotel Fiction

Sophie’s Body

Songs For Kids

Domingo, 20 de septiembre:

Gorillaz

LCD Soundsystem

Wu-Tang Clan

Knocked Loose

Modest Mouse

Santigold

Bone Thugs-N-Harmony

Coheed And Cambria

Jet

Ok go

Fcukers

American Hi Fi

De esta manera, tenga en cuenta que las boletas están a la venta en el sitio web oficial del festival y, aunque el concierto es en el mes de septiembre, se están vendiendo rápidamente. Para este año se vienen varios conciertos que los amantes del rock no se pueden perder.

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