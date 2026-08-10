TOP, Gorillaz, The Strokes y más, reunidos en un solo lugar: ¿Cuándo y dónde? Lineup completo
Los conciertos son una de las experiencias más inolvidables y mejor aún si reúnen varias bandas favoritas.
Los conciertos son una de las experiencias más inolvidables y mejor aún si reúnen varias bandas favoritas.
Muchos fanáticos del rock disfrutan los festivales donde reúnen a grandes exponentes del género a nivel mundial, así como los organizadores de cada concierto buscan que las bandas invitadas sean reconocidas y tengan la capacidad de convocar al público, como Gorillaz, una banda que tiene más de 20 años de trayectoria musical y que ha sorprendido a sus fanáticos con la mezcla de hip hop y rock alternativo, así como con su identidad sonora inconfundible.
Asimismo, se destacan otras bandas a nivel mundial, como Twenty One Pilots, quienes lograron que uno de sus trabajos discográficos llegara al primer lugar en el listado de Billboard, y The Strokes, que han logrado posicionar sus canciones en todo el planeta, cada una con un sello propio.
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Desde el 2013 se viene celebrando el Shaky Knees Music Festival, un evento que reúne a más de 60 bandas cada año y al que todo amante del rock le gustaría asistir por su programación diversa y convocatoria de artistas con renombre mundial. Este 2026, el festival se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre en Atlanta, Georgia, por lo que acá le dejamos el line up completo por cada día:
Viernes, 18 de septiembre:
Sábado, 19 de septiembre:
Domingo, 20 de septiembre:
De esta manera, tenga en cuenta que las boletas están a la venta en el sitio web oficial del festival y, aunque el concierto es en el mes de septiembre, se están vendiendo rápidamente. Para este año se vienen varios conciertos que los amantes del rock no se pueden perder.
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