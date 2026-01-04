La canción más infravalorada en la carrera de Freddie Mercury: potencia y melancolía

Freddie Mercury es una de las grandes figuras del rock. El vocalista de Queen fue capaz de enamorar a miles de fans por el mundo, gracias a sus interpretaciones inmortales.

Para muchos, Freddie Mercury es el mejor cantante en la historia del rock, sobre todo por su capacidad para estremecer el público y dejar éxitos brillantes.

‘Don’t Stop Me Now’ o ‘Bohemian Rhapsody’ son solo ejemplos de estas composiciones. Aun así, incluso alguien como Mercury tiene éxitos infravalorados.

Por ello, aquí te contamos cuál es la canción más infravalorada de Freddie Mercury en su carrera musical.

¿Cuál es la la canción más infravalorada de Freddie Mercury?

Los éxitos de Queen bajo la voz de este artista han viajado de manera inmortal a lo largo del mundo. Grandes fanáticos del rock han empezado a creer en este género gracias al estilo de dicha banda.

La potencia de su música y la voz de Freddie Mercury es una unión que ha sido indudablemente famosa por varios años.

No obstante, hay algunas canciones que han pasado desapercibidas tal y como admiten algunos miembros de la banda.

De hecho, uno de ellos es Brian May, quien hace algún tiempo se atrevió a asegurar que hay una canción de Freddie Mercury que está infravalorada.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Thank God It’s Christmas’. Este éxito fue lanzado en 1984 por parte de Queen, y May asegura que esta interpretación de Mercury debería ser más valorada.

De acuerdo con May, esta canción cuenta con una voz potente como la de Freddie, pero con un tono suave y melancólico que la hace única.

Sin dudas, este éxito es destacado, pero es una canción donde el cantante no recibe el mérito que debería.

Esta no es la primera vez que Brian May demuestra su admiración al legendario vocalista. El guitarrista de hecho ha expresado en varias ocasiones su respeto y amistad hacia su antiguo compañero.

Claramente, este artista ha dejado un legado imborrable en el mundo, el cual se mantiene incluso varias décadas después de su fallecimiento.

Mercury siempre vivirá en los corazones del rock, al igual que ‘Thank God It’s Christmas’ en el de cada uno de sus fans, especialmente en épocas decembrinas.