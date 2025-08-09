Supuesta hija de Freddie Mercury rompe el silencio: “tuvimos una relación muy estrecha”

Freddie Mercury aun es protagonista en la escena rock. A pesar de su fallecimiento hace varias décadas, el ‘frontman’ de Queen sigue dando de que hablar en la actualidad, donde su figura es más que reconocida.

Particularmente, este artista ha dejado un legado notable en el mundo de la música, gracias a sus éxitos, y un talento que nadie pone en duda.

Sin embargo, desde hace algunos meses también ha sido noticia, luego de que se revelara que supuestamente también habría dejado una hija en este mundo.

¿Freddie Mercury tuvo una hija?

A pesar de que han pasado una larga cantidad de años desde el fallecimiento de Freddie Mercury, hace algunos meses se dieron a conocer algunos detalles desconocidos sobre este artista.

Esto se dio en el marco del próximo lanzamiento de ‘Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love’, un libro que promete contar detalles poco conocidos de la vida de este artista.

En medio de esta temática se han mencionado varios rumores respecto a secretos guardados por parte de Mercury.

No obstante, uno de los elementos que sorprendió a mayor cantidad de fans fue la revelación de una supuesta hija que tuvo el cantante hace varios años.

Una mujer cuya identidad es denominada como B, asegura ser hija de Freddie Mercury y acompañarlo hasta su fallecimiento, cuando tenía 15 años.

Por un lado, muchos han asegurado que esta mujer solo busca aprovecharse, y obtener fama de la figura de Mercury, mientras que otros, confían en su versión, incluida Lesley Ann-Jones, autora del libro.

.. and to those insisting Freddie Mercury's diaries were 'faked with AI', that his daughter 'doesn't exist' & that I've made the whole thing up: wait & see! His true story, told in his own words, is incredible. I love him all the more for it. You will too. ❤️👑🌟 — Lesley-Ann Jones (@LAJwriter) May 26, 2025

B no buscaría ningún tipo de beneficio económico. Incluso, se atrevió a romper el silencio hace poco tiempo, a solo días de la salida de este libro.

B rompió el silencio

En una charla con Daily Mail, la supuesta hija de Freddie Mercury reveló algunos detalles respecto a como se ha sentido desde estas revelaciones, y hasta de su relación con el artista.

Según esta mujer, tuvo una relación estrecha y cariñosa con Freddie hasta su fallecimiento, cuando ella tenía 15 años.

Aun así, aseguró sentirse devastada luego de que Mary Austin, la famosa expareja de Mercury, asegurara que no tenía conocimiento de su existencia.

Por el momento, B confía en que el libro muestre con veracidad su versión, en lo que sería una revelación histórica en la vida de un cantante que, para muchos, es el mejor de todo el rock.

Del mismo modo, esta mujer asegura que varios aspectos de Mercury han sido tergiversados, y ha tenido que aguantar varios ataques contra su padre.

El lanzamiento oficial de ‘Love, Freddie: Freddie Mercury’s Secret Life and Love’ tendrá lugar el próximo 5 de septiembre.