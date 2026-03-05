HOY Juventud vs DIM por Copa Libertadores: hora, posibles alineaciones y cómo seguir EN VIVO

Juventud vs DIM será uno de los partidos protagonistas de este 5 de marzo en el fútbol sudamericano. Ambos equipos vivirán una jornada clave, en la que se empezará a definir un cupo para la Copa Libertadores 2026.

‘El Poderoso de la Montaña’ llega a esta instancia luego de eliminar a Liverpool de Uruguay, y se enfrentará a un nuevo equipo ‘charrúa‘, como es el caso de Juventud.

Para que no se pierda las emociones de este encuentro, aquí les tenemos todos los detalles, incluida hora, alineaciones probables y dónde seguir este choque EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Las últimas semanas han sido de gran emoción para Independiente Medellín en el fútbol sudamericano. El equipo paisa ha iniciado con varios altibajos en la Liga BetPlay 2026-I, aunque ha logrado avanzar en la Copa Libertadores.

El DIM se ha impuesto de manera notable a sus rivales, tal y como lo demostró en la fase 2 de la Copa Libertadores, cuando derrotó a Liverpool de Uruguay con un marcador global de 2-1.

Sin embargo, antes de poder cantar “victoria” y asegurarse un puesto en la Copa Libertadores, los dirigidos por Alejandro Restrepo deberán medirse a otro equipo de Uruguay.

En este caso se trata de Juventud, un equipo que llegó a esta fase luego de imponerse a Guaraní de Paraguay, en una eliminatoria sumamente reñida y combatida.

Este equipo tampoco goza de una actualidad irregular en el campeonato uruguayo, ya que ha conseguido solo 1 punto en 4 partidos. Aun así, se espera que este choque se viva de manera igualada entre dos equipos que llegan con gran ambición.

Alineaciones probables

De acuerdo con lo proyectado por el momento, las alineaciones de ambos equipos se darían de la siguiente manera:

Juventud: Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, Agustín Pérez, David Morosini, Emanuel Mas, Fernando Leonel Roldán, Agustín Alaniz, Rodrigo Chagas, Renzo Sánchez, Bruno Larregui y Fernando Mimbacas.

Deportivo Independiente Medellín: Salvador Ichazo, Esnéyder Mena, José Ortiz, Kevin Mantilla, Frank Fabra, Enzo Larrosa, Didier Moreno, Halam Loboa, Deigo Moreno, Francisco Fydrieszewski y John Montaño.

Hora y dónde ver EN VIVO el Juventud vs DIM HOY

En caso de que desee disfrutar de este encuentro, les contamos que está pautado para llevarse a cabo HOY jueves 5 de marzo.

Se espera que el puntapié inicial se dé en Uruguay desde las 7:30 p.m., y su transmisión la podrá seguir a través de las señales de ESPN y Disney+.