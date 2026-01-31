Concierto de The Adicts en Bogotá: Fecha, lugar y precio de las boletas para su tour de despedida

Colombia se convirtió en una de las paradas infalibles para los artistas, por lo que a lo largo de este nuevo año 2026, se van a realizar varios conciertos que nadie se esperaba. Una de las agrupaciones que va a llegar al país es ‘The Adicts’, la banda de Ipswich que tiene sonidos muy parecidos a la Naranja Mecánica que los llevó a ganar reconocimiento a nivel internacional.

Ahora, la banda va a llegar a Bogotá con su gira mundial ‘Viva la revolution tour – Adiós amigos’, en donde quieren despedirse de todos sus fans que durante años los acompañaron en varios escenarios. Según mencionaron en sus redes sociales, quieren hacer un evento de punk por todo lo alto, para finalmente empezar con sus carreras como separados, después de varios años haciendo historia.

Leer más: Canciones de rock con errores ocultos que nunca se corrigieron: Nirvana en la lista

Concierto de The Adicts en Bogotá: Fecha, lugar y precio de las boletas

Esta no es la primera vez que la banda se va a presentar en Bogotá, pero en esta oportunidad será especial, teniendo en cuenta que buscan despedirse de todos sus seguidores que los acompañaron en los escenarios durante años. Por eso, tomaron la decisión de presentarse una última vez en Bogotá, la ciudad que, según ellos, fue su casa durante sus primeros años de carrera.

El concierto se va a realizar el próximo 24 de marzo del 2026 en La Calle 13 Bar, un lugar en donde ya en varias oportunidades han llegado importantes bandas de punk a dar shows por todo lo alto. Además, esperan poder agotar las entradas en tiempo récord, teniendo en cuenta que esta será la última vez que van a cantar juntos.

Seguir leyendo: Los 5 discos favoritos de Slash, de Guns N’ Roses: clásicos del género y grandes influencias del rock

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre todo lo que será el evento, pero según dio a conocer la banda por medio de sus redes sociales, solo habrá entradas de $190.000 cada una. Lo que quiere decir que todos los interesados deben ingresar directamente a la página web de ‘Mini Tickets’ para hacer la compra de sus boletas.

El evento va a tener una única fecha, lo que quiere decir que solo habrá una oportunidad para poder ver a la banda por última vez en Colombia.