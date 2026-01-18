Él sería el primer guitarrista de rock; muchos lo consideran el “padre del rock n’ roll”

El rock es uno de los géneros musicales más influyentes del último siglo. Desde sus inicios, el rock estuvo ligado a la juventud, al movimiento y a una nueva manera de expresión cultural que rompió con lo que para ese entonces se solía escuchar.

En ese proceso, la guitarra ocupó un lugar central. No solo marcó el sonido del género, sino que se convirtió en su principal símbolo. A través de ella se definieron estilos, ritmos y formas de tocar que aún hoy siguen vigentes. Por eso, al hablar del origen del rock, la figura del guitarrista resulta clave.

Aunque no hay consenso absoluto sobre quién fue el primer guitarrista de rock, los especialistas coinciden en que hubo músicos que abrieron el camino. Antes de que el género se consolidara como tal, varios artistas comenzaron a experimentar con guitarras eléctricas, ritmos del blues y nuevas formas de interpretación que sentaron las bases de lo que vendría después.

Chuck Berry y el nacimiento de la guitarra rock

Entre esos pioneros, el nombre de Chuck Berry ocupa un lugar destacado. Para muchos historiadores y músicos, fue el primer guitarrista de rock en un sentido pleno y uno de los principales responsables de definir el sonido y la actitud del género.

Berry tomó elementos del blues y del rhythm and blues y los transformó en algo nuevo. Sus riffs de guitarra, simples pero contundentes, marcaron un antes y un después. Canciones como las que grabó en los años 50 establecieron una forma de tocar que sería imitada por generaciones enteras.

Además de su estilo musical, Chuck Berry aportó una nueva manera de entender el rock: música para bailar, moverse y conectar con el público. Su influencia se extendió a artistas de distintas épocas y estilos, y su legado sigue presente en la historia del rock and roll.

Por todo esto, aunque la pregunta sobre el primer guitarrista de rock no tenga una única respuesta, Chuck Berry es señalado por muchos como el músico que le dio forma definitiva al género y abrió el camino para todos los que vinieron después.