Canciones de rock que fueron escritas en menos de una hora y terminaron haciendo historia

No todas las composiciones requieren largas jornadas de trabajo. A lo largo de la historia del rock, varios músicos han contado que algunas de sus canciones más exitosas surgieron de manera espontánea, casi como si ya estuvieran completas en sus cabezas.
En muchos casos, la rapidez no fue sinónimo de improvisación. Detrás de esas creaciones existían años de experiencia, influencias musicales y una visión artística que permitieron que las ideas fluyeran con naturalidad.
Uno de los riffs más reconocibles de la historia nació a partir de un hecho real. Los integrantes de Deep Purple escribieron la canción inspirados enel incendio ocurrido durante un concierto de Frank Zappa en Montreux, Suiza. La estructura básica de la canción fue desarrollada rápidamente y terminó convirtiéndose en un clásico indiscutible del rock.
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