Canciones de rock que fueron escritas en menos de una hora y terminaron haciendo historia

No todas las composiciones requieren largas jornadas de trabajo. A lo largo de la historia del rock, varios músicos han contado que algunas de sus canciones más exitosas surgieron de manera espontánea, casi como si ya estuvieran completas en sus cabezas.

En muchos casos, la rapidez no fue sinónimo de improvisación. Detrás de esas creaciones existían años de experiencia, influencias musicales y una visión artística que permitieron que las ideas fluyeran con naturalidad.

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“Smoke on the Water” – Deep Purple

Uno de los riffs más reconocibles de la historia nació a partir de un hecho real. Los integrantes de Deep Purple escribieron la canción inspirados en el incendio ocurrido durante un concierto de Frank Zappa en Montreux, Suiza. La estructura básica de la canción fue desarrollada rápidamente y terminó convirtiéndose en un clásico indiscutible del rock.

“Paranoid” – Black Sabbath

Quizás uno de los ejemplos más famosos. La banda necesitaba una canción adicional para completar el álbum del mismo nombre y la escribió en muy poco tiempo. El guitarrista Tony Iommi creó el riff principal y la canción tomó forma rápidamente en el estudio. Lo que fue pensado como un relleno terminó siendo uno de los mayores éxitos de Black Sabbath.

“Rock and Roll” – Led Zeppelin

Durante una sesión de grabación, el baterista John Bonham comenzó a tocar espontáneamente el ritmo inspirado en el clásico “Keep A-Knockin'” de Little Richard. El resto de la banda se sumó de inmediato y la canción nació prácticamente sobre la marcha.

A veces, una idea poderosa, una melodía memorable o un riff inolvidable pueden surgir en cuestión de minutos y terminar marcando para siempre la cultura musical.

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