Las bandas de rock que cambiaron de nombre justo antes de alcanzar la fama

El nombre de una banda puede convertirse en una marca reconocida por generaciones. Sin embargo, encontrar el adecuado no siempre es una tarea sencilla. Muchas agrupaciones experimentaron con distintas identidades antes de decidirse por aquella que finalmente las acompañaría en el camino hacia la fama.

Algunos cambios respondieron a cuestiones legales, mientras que otros surgieron por razones creativas o porque los músicos consideraban que el nombre original no representaba la esencia de la banda.

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De The New Yardbirds a Led Zeppelin

Antes de convertirse en una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos, Led Zeppelin se presentó bajo el nombre de The New Yardbirds. Sin embargo, la banda decidió adoptar una nueva identidad antes del lanzamiento de su álbum debut, dando origen a uno de los nombres más legendarios de la historia del rock.

De Mookie Blaylock a Pearl Jam

Durante sus primeros días, Pearl Jam utilizó el nombre Mookie Blaylock, en referencia al jugador de baloncesto estadounidense. Sin embargo, problemas relacionados con derechos y marcas llevaron a la banda a buscar una nueva denominación. Poco después nació Pearl Jam, justo antes de publicar el álbum Ten, que los catapultó a la fama mundial.

De Sweet Children a Green Day

Mucho antes de convertirse en uno de los máximos exponentes del punk rock, Green Day se llamaba Sweet Children. El grupo decidió cambiar de nombre para evitar confusiones con otras bandas de la escena local y comenzar una nueva etapa que terminaría llevándolos al éxito internacional.

Resulta difícil imaginar a estas agrupaciones triunfando bajo sus nombres originales. Sin embargo, sus historias demuestran que incluso los detalles que parecen menores pueden influir en la construcción de una identidad artística.

Lo cierto es que, antes de convertirse en leyendas del rock, muchas de estas bandas estuvieron a una simple decisión de distancia de ser recordadas de una manera completamente diferente.

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