¿Demon Slayer: Castillo infinito tiene escena postcréditos? La verdad detrás de este tema
Esta es la verdad detrás de las supuestas escenas postcréditos de ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ la nueva película de anime.
En los últimos días, se dio estreno en salas de cine a una de las películas de anime más importantes en la actualidad, ‘Demon Slayer’, una cinta que no solo logró enamorar a cientos de personas a nivel nacional, sino también en varios países, donde están hablando del tema. La película se convierte en la primera cinta de anime que logró en menos de una semana tener un récord en taquilla, pues se convirtió en una de las más vistas en todo el mundo.
La historia de Tanjiro y los Hashiras en una dimensión desconocida cobró mucha importancia, por lo que cientos de personas ya vieron la película, mientras que otros están pendientes de si viene o no una segunda entrega. Lo que sí es verdad, es que cuando termine la cinta, debes esperar un poco más, pues hay algunas escenas postcrédito que te podrían encantar.
¿Demon Slayer: Castillo infinito tiene escenas postcréditos?
La película da vida nuevamente a todo lo que está pasando en un mundo en donde los demonios parecen dominarlo todo, pero a lo largo de la cinta te vas a dar cuenta de que esto no es del todo así, por lo que hay varias batallas, hasta que, al final, logran conseguir una gran victoria. Pero no le vamos a dar muchos detalles, para no hacer spoiler.
Lo que sí debe saber, es que cuando termina la película hay dos escenas postcréditos, aunque son pocas las personas que se quedan hasta al final para ver esto. En esta oportunidad sin duda usted querrá ver esto.
Al final de la película se presenta un momento épico que, según dicen algunos, le daría vida a las dos cintas que podrían estrenarse después de esta. Azaka definitivamente queda derrotado, por lo que los cuervos del cuartel de caza de los demonios, se encargan de dar a conocer esta noticia ante todos, para que se emocionen por la gran victoria de Tanjiro.
Una de las escenas que más llamó la atención y que sin duda se robó todas las miradas en las salas de cine, fue cuando Zanitsu se empieza a recuperar para volver a batallar contra otros demonios un poco más poderosos. Mientras tanto, Muzan empieza a desarrollar mejor sus poderes para poder salir de prisión, lo que da a entender que habrá una segunda parte en donde se presente el gran enfrentamiento entre estos personajes.
Al final de todos los créditos, se presenta una escena en la que se ve a todos los personajes de la película en el gran castillo, como si se estuvieran preparando para una importante batalla. Para muchos, esta imagen es tan solo un ejemplo de todo lo que se vio en la cinta, en donde los grandes protagonistas son los ilustradores y animadores, quienes hicieron posible que existiera cada uno de estos animes.
Sin embargo, para otros, es claro que esto presenta una señal de que se viene una segunda parte en la que se va a vivir esa gran batalla, pero esto hasta ahora no ha sido confirmado, por lo que es información que se conocería en los próximos meses.