Lo que pasa con la F1 en Medio Oriente preocupa a pilotos y equipos ¿Se puede cancelar toda la temporada?

La Fórmula 1 estudia suspender los próximos Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido a la creciente tensión en Medio Oriente. Según informó Sky Sports F1, la organización podría confirmar la decisión este fin de semana durante el Gran Premio de China en Shanghái. Las carreras estaban programadas para el 12 y 19 de abril, y si se cancelan, la temporada 2026 se reduciría a 22 fechas sin posibilidad de reubicarlas en otras fechas.

F1 cancelaría sus GPs en Medio Oriente

Los recientes ataques con drones y misiles iraníes en el Golfo Pérsico han aumentado la preocupación. Baréin sufrió impactos en edificios civiles, una refinería y una base militar estadounidense, mientras Arabia Saudita registró ataques contra instalaciones clave de su industria petrolera. La FIA ya había pospuesto la prueba de Catar en el Mundial de Resistencia, prevista para el 26 al 28 de marzo, hasta octubre por razones de seguridad.

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La logística también se complica. Parte del material de los equipos todavía está en Baréin desde los test de pretemporada, y el transporte se ve afectado por el cierre del estrecho de Ormuz y la limitación de espacios aéreos.

“La principal preocupación de la categoría es garantizar la integridad física de todos los participantes ante el contexto de conflicto activo”, señalan desde la organización. Recuperar el equipo desde una zona con riesgo real de ataques representa un desafío adicional.

la FIA tiene el tiempo en contra ¿Podría cancelarse la temporada?

Durante el Gran Premio de Australia, la Fórmula 1 se dio un plazo de 10 días para definir si se mantenían las carreras en el Golfo. La logística estaba pensada para mover carga y personal entre Baréin y Arabia Saudita de forma coordinada, por lo que sería muy difícil realizar una carrera sin la otra. Además, parte del material de Pirelli y de los equipos ya está en Baréin, lo que obliga a decidir rápidamente si intentar moverlo o asumir la cancelación.

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La situación en la región sigue siendo tensa. El jueves pasado, Irán atacó tanques de almacenamiento de combustible en Baréin, dos semanas después de un ataque a la Quinta Flota de Estados Unidos cerca del aeropuerto de Manama. El transporte marítimo también se ha visto afectado frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos y en Basora, mientras que el tráfico aéreo en Baréin permanece suspendido, aunque los aeropuertos saudíes funcionan casi con normalidad.

Con todos estos factores, la Fórmula 1 enfrenta un escenario complicado, en el que la seguridad de los pilotos, equipos y personal es la prioridad absoluta, y la decisión de mantener o cancelar las carreras podría confirmarse en los próximos días.

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