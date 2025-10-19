¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, según la IA? Así puede verlo

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ es uno de los animes más grandes de los últimos años. El furor por esta producción es total, y así lo han manifestado miles de personas alrededor de todo el mundo, gracias a un apoyo incondicional.

La trama de Tanjiro y compañía ha ganado una cantidad enorme de seguidores, tanto en sus arcos de anime, como en las entregas mostradas en cine.

Sin embargo, si usted es uno de estos fanáticos, y quiere saber cuál es el mejor capítulo de este anime, les tenemos una mención especial para uno de los episodios de dicha producción.

¿Cuál es el mejor capítulo de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’?

‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ ha acumulado grandes éxitos en los últimos años. Esta producción ha demostrado grandes emociones, y muestra de ello se presentó este mismo 2025.

Miles de fanáticos se reunieron en salas de cines con el objetivo de poder ver el lanzamiento de la película del ‘Arco del Castillo Infinito’, aunque, esta es solo una pequeña parte de este anime.

Dentro de él, existen una amplia gama de capítulos que puede disfrutar de principio a fin, sin darle opción alguna al aburrimiento.

Sin embargo, en este caso hemos decidido resaltar un capítulo en particular, como el mejor de esta producción.

Sin dudas, al tratarse de un anime con tanta cantidad de emociones, elegir un capítulo es una tarea difícil. Pero, hemos optado por consultar a la IA para obtener una respuesta certera.

Según Gemini, hay un capítulo que resalta por encima de los demás, y ese es ‘Hinokami’, el episodio 19 de la temporada 1, uno de los que llevaron a ‘Demon Slayer’ hasta la fama que tiene hoy en día.

Este episodio destaca por presentar la Danza del Dios del Fuego, y a su vez, el despertar de Tanjiro, por lo que es sumamente emocionante.

Sin lugar a dudas, este episodio está lleno de emociones, y varios momentos de climax que destacan dentro de este anime.

¿Dónde ver este capítulo?

En caso de que desee ver este capítulo, es bastante sencillo. La primera temporada de este anime es bastante accesible, por lo que puede disfrutarla a través de Crunchyroll.

Dentro de esta misma plataforma podrá ver más capítulos de este anime que, sin dudas, está en tendencia en todo el mundo.