Kagurabachi ya tiene fecha de estreno y confirmaron la plataforma que lo tendrá en su catálogo

Después de meses de rumores y una gran expectativa entre los fanáticos del manga, ‘Kagurabachi’ finalmente confirmó la fecha de estreno de su esperada adaptación al anime. Además, ya se conoce cuál será la plataforma de streaming encargada de distribuir la serie a nivel internacional, una noticia que ha generado entusiasmo entre quienes siguen de cerca la historia de Chihiro Rokuhira y esperan ver en pantalla su intensa búsqueda de venganza.

Si no se quiere perder los detalles del manga que promete desde ya ser un gran éxito y estar a la altura de los más importantes.

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¿De qué trata Kagurabachi?

Desde su debut en 2023, este anime se ha convertido en uno de los títulos más atractivos. La historia sigue a Chihiro Rokuhira, hijo de un legendario herrero. Su padre fue parte fundamental para ponerle fin a a una guerra en el pasado, pero su muerte hizo que la vida de Chihiro cambiará drásticamento, luego de que unos hechiceros robarán las seis espadas encantadas.

Desde ese momento, el protaginista decide tomar justica por su propia cuenta. utilizando una séptima espada secreta. Se embarca en búsqueda de los criminales para eliminarlos por completo y poder recuperar las epsadas que pueden seguir causando estragos.

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¿Dónde ver Kagurabachi? Fecha de estreno

Los seguidores de ‘Kagurabachi’ podrán disfrutar de la esperada adaptación al anime a partir de abril de 2027, una fecha que ya la posiciona como uno de los estrenos más importantes del próximo año. Además, se confirmó que la serie estará disponible en Crunchyroll, la plataforma de streaming especializada en anime que continúa consolidándose como la principal opción para los aficionados a las producciones japonesas.

Con este anuncio, la expectativa por el debut de la historia de Chihiro Rokuhira sigue creciendo entre los fanáticos del manga y del género.