Juventus sorprende en el mercado europeo con oferta concreta por el colombiano Jhon Durán

El mercado de invierno en Europa comienza a agitarse y uno de los nombres que aparece con fuerza es el de Jhon Jáder Durán. La ausencia del delantero colombiano en la reciente convocatoria para un duelo de la Europa League encendió las alarmas.

De manera oficial, el club explicó que se debió a una molestia en uno de sus pies, pero en el ambiente del fútbol internacional circulan versiones que apuntan a una posible estrategia para proteger al jugador ante movimientos de última hora en el mercado de fichajes.

Durán, de apenas 22 años, vuelve a posicionarse como una de las piezas atractivas del invierno europeo. En ese contexto, Italia emerge como un destino potencial. De acuerdo con información revelada por el periodista turco Yağız Sabuncuoğlu, la Juventus ya habría presentado una oferta formal por el atacante colombiano. Por ahora, no existe una respuesta definitiva ni de Fenerbahce, club donde milita actualmente, ni de Al Nassr, propietario de sus derechos deportivos.

La razón por la que Juventos va detrás de Durán

El interés de la Juventus no es casual. El conjunto de Turín se encuentra en plena búsqueda de un delantero que pueda reforzar su ofensiva tras la lesión de Dusan Vlahovic. El atacante serbio sufrió un problema en la ingle y, aunque ha acelerado su proceso de recuperación, el cuerpo médico estima que recién podría reaparecer en marzo. Además, en Italia se especula con que Vlahovic no renovará su contrato, lo que marcaría su última temporada en el club bianconero.

En este escenario, el futuro de Jhon Jáder Durán pasa por una decisión clave de Fenerbahce. El delantero se encuentra cedido en el club turco hasta el mes de junio, por lo que cualquier negociación dependerá de la postura que adopte la institución. Al Nassr, dueño de su pase, también sigue de cerca la situación.

En cuanto a su presente deportivo, los números respaldan su proyección. Con la camiseta de Fenerbahce, Durán suma 21 partidos disputados, cinco goles y tres asistencias. En las últimas semanas ha mostrado una clara recuperación de su nivel, ganándose la confianza del cuerpo técnico y de los directivos, quienes han manejado con cautela su estado físico para potenciar su rendimiento. No obstante, en Turquía no descartan dejarlo salir si llega una propuesta económica convincente que beneficie a todas las partes.

