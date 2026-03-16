Películas que han ganado el Óscar a la mejor película: lista con las últimas 15 ¿Cuántas ha visto?

Los Premios Óscar llenaron de emoción a los fanáticos de una película en la industria del cine durante el pasado 15 de marzo. Una nueva edición de estos galardones se llevó a cabo, en una gala que dejó por todo lo alto a varias producciones internacionales.

Una de las más brillantes fue ‘Una Batalla Tras Otra’, la cual se llevó la distinción a mejor película del año, siendo esta una de las estatuillas más importantes de los Premios Óscar.

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Para resaltar la importancia de esta categoría, aquí les hablaremos sobre las ganadoras de esta división de la industria cinematográfica en los últimos 15 años.

La coronación de ‘Una Batalla Tras Otra’

Sin lugar a dudas, la gala de los Premios Óscar es uno de esos eventos que paraliza al mundo del cine año tras año. Grandes actores, directores y miembros de la industria dicen presente en una gala imperdible.

Producciones icónicas han hecho historia en los últimos años, gracias a la gran cantidad de distinciones que reciben en esta gala, y que resaltan su calidad dentro de una industria cada vez más curada.

Dentro de este mundo de premios, hay una categoría que toda producción desea ganar, y se trata de ‘Mejor Película del año’. Aunque hay varias distinciones, esta división recoge cada una de ellas y la generaliza para premiar a la mejor entrega del momento.

En este 2026 la gran ganadora fue ‘Una Batalla Tras Otra’, una producción que contó con el talento en la dirección de Paul Thomas Anderson.

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Este premio hace que esta producción entre a un universo amplio que ya es ocupado por otras producciones, en un ranking brillante e histórico.

Las últimas 15 ganadoras a mejor película en los Premios Óscar

Para repasar solo una parte del santo grial de la industria del cine, aquí les tenemos una lista con las últimas 15 ganadoras a mejor película del año en los Premios Óscar.