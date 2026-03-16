¿Empate en los Premios Oscar? Estas son las otras veces en las que esta rareza ha ocurrido

La ceremonia de los Premios Oscar se volvió a vivir por todo lo alto el pasado 15 de marzo. Grandes actores y producciones volvieron a ser destacadas en una gala llena de estrellas y estatuillas que cambian la historia.

Como suele ser tradición cada año, esta ceremonia dejó varios momentos inolvidables, y también detalles brillantes que incluso marcaron historia dentro de esta icónica gala.

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Uno de ellos fue un legendario empate en una de las categorías, lo que obligó a que dos producciones compartieran una de las estatuillas. En caso de que se haya perdido este momento, aquí se lo contamos, y además, les contamos los otros momentos en los que sucedió esta curiosidad.

El gran empate en los Premios Oscar 2025

Los Premios Oscar volvieron a estremecer el mundo del cine durante la noche del pasado 15 de marzo. Grandes actores, directores y demás integrantes de la industria dijeron presente un año más.

Películas inolvidables recibieron galardones que resaltan su grandeza, y varios actores obtuvieron una estatuilla que, sin dudas, cambiará sus carreras.

Entre los principales protagonistas estuvieron Michael B. Jordan y Jessie Buckley, quienes recibieron las estatuillas a mejores actores. Mientras que el premio a mejor película fue para ‘Una Batalla Tras Otra’.

Sin embargo, una de las particularidades más llamativas que tuvo la noche fue una categoría que acabó en empate. Esta fue la de mejor cortometraje de ficción.

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En este apartado hubo 2 películas que se llevaron la estatuilla de manera compartida. Estas fueron ‘Two People Exchanging Saliva’ y ‘The Singers’.

Esta peculiaridad encendió las redes, e hizo que muchos se preguntaran si esto había ocurrido antes dentro de esta icónica gala.

La respuesta que, efectivamente si había sucedido. De hecho, esta es la séptima ocasión en la historia en que sucede, y la última fue en 2013.

Las 7 veces han sido las siguientes: