¿Cuándo se va a jugar la semifinal de la Liga BetPlay 2026-1? Nacional y Santa Fe esperan rival

Avanza el torneo de la Liga BetPlay 2026-1 y en esta oportunidad varios equipos han sorprendido por la forma en la que llegaron a los cuadrangulares finales, sumando puntos en cada partido. Este fue el caso de Atlético Nacional, quienes quedaron en el primer puesto en la fase de todos contra todos con 40 puntos, siendo el club que más logró sumar en esta temporada.

Ahora, el equipo avanzó a la semifinal, después de ganar el último partido contra el Inter de Bogotá con un resultado 7-1 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Siendo este uno de los partidos con más goles en esta fase del torneo.

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Por otro lado, Santa Fe también logró avanzar; el equipo de la capital llegó a la semifinal después de ganarle al América de Cali en el Estadio El Campín de Bogotá. Así que ahora, el león está a la espera de conocer cuál será su contrincante para avanzar a la siguiente etapa y así conseguir el triunfo que los lleve a la gran final.

¿Cuándo se va a jugar la semifinal de la Liga BetPlay 2026-1?

Es importante mencionar que en este torneo del primer semestre, todo está avanzando rápidamente con el fin de poder terminar antes de que se de inicio al Mundial de la FIFA 2026. Por eso, se están jugando partido tras partido hasta poder conocer a los dos finalistas.

De esta manera, los partidos de la semifinal se van a jugar el próximo sábado 16 y domingo 17 de mayo del 2026. Mientras que los encuentro de vuelta, será el sábado 23 y domingo 24 de mayo, en donde se van a conocer los dos equipos que van a llegar a la gran final.

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Esto quiere decir que la gran final de la Liga BetPlay 2026-1 se podría jugar el seis de junio del 2026, a pocos días del comienzo del Mundial de la FIFA. Después, tendrán que pasar unas semanas para que se de inicio al campeonato en el segundo semestre, donde todo volverá a empezar.

Además, durante el tiempo que se esté jugando el campeonato del mundo, también estará en pausa la Copa BetPlay, en donde se van a encontrar los equipos de la A y de la B. Pero esto va a empezar nuevamente en el mes de julio, para seguir con los partidos de la siguiente fase.