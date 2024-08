La curiosa razón por la que Sonic es de color azul: así era su apariencia original

Archivado en: •

Sonic es uno de los personajes más icónicos en la historia del ‘gaming’. Este protagonista de videojuego desarrollado por Sega se ha convertido en uno de los líderes más importantes de la industria de los pixeles.

Particularmente, Sonic ha sido protagonista, o al menos parte de varios videojuegos, con sus grandes ojos y su color azul, este erizo es fácilmente reconocible por los jugadores.

Sin embargo, una curiosidad poco conocida es que Sonic no iba a ser de este color, y que incluso tuvo grandes cambios en su diseño.

Sonic fue ideado como personaje de Sega en 1990. Mientras Nintendo dominaba la industria de los videojuegos, esta empresa buscaba competirle con un videojuego que les permitiera desbancar el éxito de su rival.

Ante el reconocimiento que ganaba Mario en esta industria, Sega buscó imponer a un personaje suyo en la cima de los videojuegos, razón por la cual surgió Sonic en este papel.

Más noticias: La primera consola de videojuegos de la historia; esto costaba y así puede comprarla hoy

El primer título que tuvo a Sonic como protagonista fue lanzado en 1991 con el nombre de ‘Sonic the Hedgehog’. Sin embargo, existen varias teorías sobre como se originó esta idea.

El creador de este personaje, ‘Naoto Ohshima’ publicó hace 1 año a través de su cuenta de X algunos bocetos sobre lo que era la idea principal de Sonic.

Este iba a ser un videojuego sobre dos hermanos. Sus colores eran el rojo y el azul, sin embargo, esto acabó evolucionando hasta la llegada de Sonic.

I made a draft of the game. An action game about twin brothers who protect the dream world from Nightmare World’s boss «Thirteen». It evolved into Sonic.

私はゲーム原案書を作った。 ナイトメア世界のボス「サーティーン」から夢の世界を守る双子のアクションゲーム。 ソニックに進化した pic.twitter.com/nJECKnsI4w

— Naoto Ohshima (@NaotoOhshima) January 21, 2023