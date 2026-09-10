James Rodríguez ha sido uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes en los últimos días. Aunque la ventana de pases de verano ya cerró de forma oficial, el colombiano aun negocia por ser agente libre.

Luego de salir del Minnesota United, Rodríguez no ha conseguido club. Aun así, en las últimas horas recibió el interés del Avellino, equipo dirigido por Alessandro Nesta en la segunda división de Italia.

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Ambas partes han entablado negociaciones. Sin embargo, este 10 de septiembre revelaron un importante obstáculo que podría evitar la llegada de James a este club y ahora encararía rumbo al FPC.

James Rodríguez tendría acuerdo para llegar al FPC

Para nadie es un secreto que el futuro deportivo de James Rodríguez ha sido bastante inestable en las últimas semmanas. El mediocampista colombiano no ha encontrado equipo, por lo que muchos fanáticos están a la espera de poder conocer si estará en los campos de juego.

En un principio esta duda parecía llegar a su fin durante el pasado 9 de septiembre, luego de que se revelara que James estaba a detalles de llegar al Avellino de Italia.

Sin embargo, estas negociaciones enfrentarían un importante obstáculo que podría dejar nuevamente al colombiano sin equipo.

A través de sus redes sociales, el periodista Pipe Sierra reveló que la primera oferta por parte del Avellino al entorno del mediocampista no fue suficiente.

Frente a esto, James habría quedado nuevamente sin clubes interesados. No obstante, el propio periodista reveló que Rodríguez tendría un acuerdo verbal con Atlético Nacional para ser parte de su plantel.

Tanto el colombiano como el equipo ‘verdolaga’ estarían en negociaciones. Esta sería una contratación histórica para la carrera de James Rodríguez, y también para el Fútbol Profesional Colombiano.

La estrella se uniría a otras figuras del FPC que han regresado al país en los últimos años. Tal y como es el caso de Radamel Falcao, ‘Juanfer’ Quintero o Luis Fernando Muriel.

🚨 James Rodríguez tiene un acuerdo verbal para ser nuevo jugador de #AtléticoNacional. Por eso las publicaciones del club relacionadas con el 🔟. 🟢⚪️ 🤙🏼 @juandl84 https://t.co/M3WXOzp78q — Pipe Sierra (@PSierraR) September 10, 2026

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Aun así, cabe aclarar que esto no es oficial. Los hinchas tendrán que estar atentos a próximos anuncios respecto a estas negociaciones. De hecho, esta decisión podría definirse el próximo 11 de septiembre, ya que es la fecha en la que cierra el periodo para inscribir jugadores libres en el FPC.

Lo cierto es que el ‘verdolaga’ sueña con tener al 10 de la Selección Colombia entre sus filas, en lo que sería un regreso soñado de James Rodríguez al FPC.