Inter vs Boyacá Chicó: hora y dónde ver el partido que puede dejar fuera a Millonarios

Todo o nada. La Equidad (Inter) enfrenta a Boyacá Chicó en un partido decisivo que no solo define su futuro, sino también el de Millonarios FC. Si gana, clasifica a los playoffs y deja eliminado al equipo azul.

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Hora del partido

El encuentro entre La Equidad y Boyacá Chicó se jugará:

Fecha: última jornada de la Liga BetPlay

Hora: 4:00 p. m. (hora Colombia)

Un horario en el que se definirán varios clasificados en simultáneo.

Dónde ver en vivo

El partido será transmitido por:

Win Sports+ (señal premium)

Plataforma digital de Win Sports Online

También podrá seguirlo minuto a minuto en portales deportivos y apps en tiempo real.

¿Qué se juega cada equipo?

La Equidad (Inter)

Depende de sí mismo

Si gana, clasifica directamente a los ocho

Elimina a Millonarios FC

Millonarios FC

Debe ganar su partido

Necesita que Equidad no gane

Boyacá Chicó

No pelea clasificación

Puede ser juez clave de la jornada

Un partido que vale dos clasificaciones

Este no es un juego cualquiera.

Mientras La Equidad busca meterse en la siguiente fase, Millonarios FC estará pendiente de cada jugada, porque su futuro depende directamente de este resultado.

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Jornada simultánea y tensión total

Al ser la última fecha, varios partidos se jugarán al mismo tiempo, lo que aumenta la emoción: