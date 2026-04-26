Inter vs Boyacá Chicó: hora y dónde ver el partido que puede dejar fuera a Millonarios
La Equidad se juega la clasificación ante Boyacá Chicó en un duelo clave de la Liga BetPlay.
La Equidad se juega la clasificación ante Boyacá Chicó en un duelo clave de la Liga BetPlay.
Todo o nada. La Equidad (Inter) enfrenta a Boyacá Chicó en un partido decisivo que no solo define su futuro, sino también el de Millonarios FC. Si gana, clasifica a los playoffs y deja eliminado al equipo azul.
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El encuentro entre La Equidad y Boyacá Chicó se jugará:
Un horario en el que se definirán varios clasificados en simultáneo.
El partido será transmitido por:
También podrá seguirlo minuto a minuto en portales deportivos y apps en tiempo real.
La Equidad (Inter)
Millonarios FC
Boyacá Chicó
No pelea clasificación
Puede ser juez clave de la jornada
Este no es un juego cualquiera.
Mientras La Equidad busca meterse en la siguiente fase, Millonarios FC estará pendiente de cada jugada, porque su futuro depende directamente de este resultado.
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Al ser la última fecha, varios partidos se jugarán al mismo tiempo, lo que aumenta la emoción: