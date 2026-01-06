¿Cuándo se estrena Megadeth: Behind The Mask? Boletas del exclusivo documental de METAL

El próximo 22 de enero, se estrenará en los cines de todo el mundo ‘Megadeth: Behind The Mask’, el esperado documental que repasa los 40 años de trayectoria de una de las bandas más emblemáticas del metal a nivel mundial.

Este lanzamiento no llega solo. El documental se suma al último álbum de estudio de Megadeth, que estará disponible desde el 23 de enero, y a la gira mundial de despedida con la que la banda se reencontrará con sus seguidores en varios países.

En Colombia, los fans podrán ver a Megadeth en vivo los días 26 y 27 de abril en Bogotá, fechas que hacen parte de esta última etapa en los escenarios tras más de 40 años de carrera.

Con estos anuncios, Megadeth consolida una despedida que no solo se vive en conciertos, sino también a través de nuevos lanzamientos pensados para repasar su legado y agradecer a su público por décadas de apoyo.

¿De qué trata Megadeth: Behind The Mask y cuándo se verá en Colombia?

Megadeth: Behind The Mask es una producción cinematográfica que combina documental y experiencia musical. A lo largo de la película, Dave Mustaine repasa los 40 años de historia de la banda, comparte anécdotas poco conocidas y habla sobre el proceso creativo que ha mantenido vivo a Megadeth durante décadas.

Además, el público podrá escuchar el nuevo álbum de la banda de principio a fin, acompañado por comentarios de Mustaine sobre cada canción.

Sobre esta producción, Dave Mustaine expresó que, “Estoy impaciente por compartir este evento con miles de mis amigos alrededor del mundo. Estoy muy agradecido a todos los que ayudaron a dar vida a esta película, especialmente a los fans. Ahora, ¡preparémonos y cojamos las palomitas!”.

En Colombia, el documental estará disponible a partir del 29 de enero en salas de Cinépolis y Cinemark. Hasta el momento, se han programado funciones para los días 29, 30 y 31 de enero de 2026. Las boletas ya se pueden adquirir a través de las páginas web oficiales de cada cadena de cine.