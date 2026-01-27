Este es el mejor concierto en la historia de Metallica: así puede escucharlo completo

Metallica es una de las bandas más destacadas en la historia del metal. Los liderados por James Hetfield han brillado de manera notable, gracias a un sinfín de éxitos que han enamorado a sus fanáticos por décadas.

Los fanáticos de esta banda han demostrado una cantidad enorme de pasión por esta banda, sobre todo en sus conciertos, con los que han dominado la industria por décadas a nivel mundial.

Más noticias: Las dos canciones de Metallica más difíciles de tocar, según James Hetfield: son muy famosas

Gracias al brillo y potencia que posee esta agrupación en sus shows en vivo, aquí les contamos cual es el mejor concierto en toda la historia de Metallica como banda.

¿Cuál es el mejor concierto de Metallica?

Sin lugar a dudas, Metallica resalta de forma indudable por sus shows. Esta banda destaca por su manera de acumular fechas en todo el mundo, e incluso, por la poca cantidad de veces que ha cancelado sus compromisos.

Hetfield y compañía han tocado en cada uno de los continentes, con shows inolvidables, que incluso han llegado a romper récords de manera inimaginable.

No obstante, frente a una cantidad tan enorme de conciertos, sus fans han debatido en varias ocasiones cual es el mejor show en la carrera de esta banda.

Claramente la cantidad de opciones son diversas, pero, hay una en concreto que destaca por encima de los demás, e incluso, puede ser escuchado.

Más noticias: Así suena ‘Ride The Lightning’, el ‘cover’ de Megadeth a Metallica en su álbum de despedida: sorprendió a miles

Se trata de una presentación de 1989, en la ciudad de Seatle, como parte del tour ‘Damaged Justice’. El setlist presentado en aquel momento fue:

Blackened For Whom the Bell Tolls Welcome Home (Sanitarium) Harvester of Sorrow The Four Horsemen The Thing That Should Not Be Master of Puppets Fade to Black Seek & Destroy …And Justice for All One Creeping Death Battery Last Caress Am I Evil? Whiplash Breadfan

El brillo de este concierto por encima de los demás se debe a la potencia de la banda en aquel momento, sobre todo de la voz de James Hetfield. Del mismo modo, todos destacan que la precisión de Jason y Lars en aquel momento era destacada.

De hecho, otra de las razones por las que destaca por encima de los demás es que también fue grabado, y puede ser escuchado en vivo.

Si quiere disfrutar de este show, puede encontrar varios de sus tracks en el ‘Deluxe Box Set’ del ‘…And Justice for All’, en Spotify u otras plataformas.