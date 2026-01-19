Las dos canciones de Metallica más difíciles de tocar, según James Hetfield: son muy famosas

Metallica es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia del metal. La brillante agrupación de thrash metal ha enamorado a miles fanáticos por décadas, gracias a éxitos inolvidables, y ritmos totalmente destacados.

Muchas de las composiciones de esta banda gozan de ritmos estridentes, y letras potentes que han marcado época dentro de la industria.

Algunas de estas son resaltantes, no solo por su temática y sonido, sino también por la complejidad de estas obras. De hecho, recientemente el propio James Hetfield, líder de esta banda eligió las 2 canciones de Metallica más difíciles de tocar.

Las 2 canciones de Metallica más difíciles, según James Hetfield

Sin lugar a dudas, los shows en vivo de Metallica son de los más destacados dentro de la industria del metal. Esta banda ha protagonizado giras históricas por el mundo.

Esta agrupación ha contado con grandes repertorios, gracias a una trayectoria brillante, donde ha mostrado gran dominio de su catálogo y de los escenarios.

A pesar de esto, hay 2 canciones que incluso con el paso de los años, aun se le dificultan a su líder, James Hetfield, quien de hecho, aseguró que son las más difíciles de la banda.

El líder de la banda le reveló a ‘The Metallica Report’ que se trata de ‘Master of Puppets’ y ‘Moth Into Flame’, dos de las canciones más grandes de esta agrupación.

Estas canciones cuentan con ritmos potentes, pero también sonidos de guitarra que requieren de una precisión destacada, además de, por supuesto, el talento vocal de Hetfield tras los micrófonos.

Aun así, Hetfield aseguró que entre compañeros de banda se ayudan, y que cada miembro tiene su lista de canciones más difíciles para tocar en gira.

Sin lugar a dudas, estas dos canciones son de las más brillantes de la historia de la música, gracias a la potencia de esta banda, e incluso a la propia complejidad que poseen.

La actualidad de la banda

Metallica actualmente se encuentra en un pequeño descanso para arrancar el 2026. La última presentación de la banda fue en 2025 en medio del ‘M72 World Tour’, con el que han dominado el mundo.

Se espera que esta gira continúe e incluso presente nuevas fechas durante este año de gran expectativa para los fans de Metallica.