Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo: hora y dónde ver EN VIVO a los ‘cardenales’
Santa Fe deberá buscar 3 puntos obligatorios ante Cúcuta Deportivo para mantenerse en carrera por la clasificación.
Santa Fe deberá buscar 3 puntos obligatorios ante Cúcuta Deportivo para mantenerse en carrera por la clasificación.
Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo será un partido clave en este fin de semana de Liga BetPlay 2026-I. El equipo de la capital se enfrentarán a un choque ante los de Norte de Santander, en plena lucha por la clasificación.
El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con la obligación de conseguir 3 puntos vitales para entrar a los cuadrangulares, aunque tendrá un rival complejo en frente.
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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este choque definitivo, y dónde podrá seguir el encuentro de los ‘cardenales’ en esta recta final del campeonato colombiano.
Sin lugar a dudas, el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I está lleno de emociones para los fanáticos del fútbol en Colombia. Varios equipos se preparan para perfilar su clasificación a los cuadrangulares.
Muchos de ellos deberán conseguir puntos importantes en estos partidos de cierre, y uno de ellos es justamente Independiente Santa Fe.
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El equipo ‘albirrojo’ complicó sus aspiraciones para entrar a los cuadrangulares luego de empatar ante Millonarios en una nueva edición del ‘clásico capitalino’.
Luego de esto, Santa Fe confía en poder llegar a los cuadrangulares, pero para ello deberá conseguir un puntaje casi perfecto en los partidos que le restan.
Por el momento el panorama de la clasificación marcha de la siguiente manera:
1- Atlético Nacional – 37 puntos
2- Deportivo Pasto – 34 puntos
3- Junior de Barranquilla – 28 puntos
4- Deportes Tolima – 27 puntos
5- Once Caldas – 26 puntos
6- Inter de Bogotá – 25 puntos
7- América de Cali – 24 puntos
8- Deportivo Cali – 23 puntos
9- Atlético Bucaramanga – 22 puntos
10- Millonarios – 22 puntos
11- Águilas Doradas – 22 puntos
12- Llaneros – 21 puntos
13- Independiente Santa Fe – 20 puntos
14- Independiente Medellín – 17 puntos
15- Fortaleza – 16 puntos
16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos
17- Alianza – 15 puntos
18- Boyacá Chicó – 14 puntos
19- Jaguares de Córdoba – 14 puntos
20- Deportivo Pereira – 7 puntos
Si desea seguir entre encuentro entre ‘cardenales’ y ‘motilones’, les contamos que se llevará a cabo el próximo 18 de abril a partir de las 2:00 p.m. de Colombia.
La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.
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