Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo: hora y dónde ver EN VIVO a los ‘cardenales’

Independiente Santa Fe vs Cúcuta Deportivo será un partido clave en este fin de semana de Liga BetPlay 2026-I. El equipo de la capital se enfrentarán a un choque ante los de Norte de Santander, en plena lucha por la clasificación.

El equipo dirigido por Pablo Repetto llega con la obligación de conseguir 3 puntos vitales para entrar a los cuadrangulares, aunque tendrá un rival complejo en frente.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este choque definitivo, y dónde podrá seguir el encuentro de los ‘cardenales’ en esta recta final del campeonato colombiano.

Así llegan ambos equipos

Sin lugar a dudas, el cierre del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I está lleno de emociones para los fanáticos del fútbol en Colombia. Varios equipos se preparan para perfilar su clasificación a los cuadrangulares.

Muchos de ellos deberán conseguir puntos importantes en estos partidos de cierre, y uno de ellos es justamente Independiente Santa Fe.

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El equipo ‘albirrojo’ complicó sus aspiraciones para entrar a los cuadrangulares luego de empatar ante Millonarios en una nueva edición del ‘clásico capitalino’.

Luego de esto, Santa Fe confía en poder llegar a los cuadrangulares, pero para ello deberá conseguir un puntaje casi perfecto en los partidos que le restan.

Por el momento el panorama de la clasificación marcha de la siguiente manera:

1- Atlético Nacional – 37 puntos

2- Deportivo Pasto – 34 puntos

3- Junior de Barranquilla – 28 puntos

4- Deportes Tolima – 27 puntos

5- Once Caldas – 26 puntos

6- Inter de Bogotá – 25 puntos

7- América de Cali – 24 puntos

8- Deportivo Cali – 23 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 22 puntos

10- Millonarios – 22 puntos

11- Águilas Doradas – 22 puntos

12- Llaneros – 21 puntos

13- Independiente Santa Fe – 20 puntos

14- Independiente Medellín – 17 puntos

15- Fortaleza – 16 puntos

16- Cúcuta Deportivo – 15 puntos

17- Alianza – 15 puntos

18- Boyacá Chicó – 14 puntos

19- Jaguares de Córdoba – 14 puntos

20- Deportivo Pereira – 7 puntos

Hora y dónde ver EN VIVO Santa Fe vs Cúcuta Deportivo

Si desea seguir entre encuentro entre ‘cardenales’ y ‘motilones’, les contamos que se llevará a cabo el próximo 18 de abril a partir de las 2:00 p.m. de Colombia.

La transmisión oficial puede ser seguida a través de las señales de WinSports+.