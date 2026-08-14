Imitadores de Soda Stereo llegaron a ‘Yo Me Llamo’ y sorprendieron a todos: ¿iguales a la banda?

‘Yo’Yo Me Llamo’ ha vivido sus semanas de inicio recientemente en la televisión colombiana. Este icónico ‘reality show’ ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la manera en que ha mostrado a imitadores brillantes.

Grandes nombres han pasado por este programa gracias a la interpretación de jovenes participantes, quienes anhelan llegar a conseguir el máximo premio de este show.

De hecho, varias estrellas del rock o del metal han pasado por este programa a partir de imitaciones que han quedado para la historia de la televisión y de las redes socialse.

Un ejemplo de esto se dio en una de las ediciones más recientes del programa, donde se presentó un grupo de jovenes que imitó a Soda Stereo, la icónica banda sonora.

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Esta audición sorprendió a todos, y en caso de que se la haya perdido, aquí le mostramos el ritmo con el que estos participantes deleitaron al jurado.

Imitadores de Soda Stereo llegaron a ‘Yo Me Llamo’

Soda Stereo es una de las bandas más grandes en la historia de Argentina y Sudamérica. La banda liderada por Gustavo Cerati encantó a todos a lo largo de los años, gracias a su capacidad para lanzar canciones icónicas.

La banda de Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti creó historia para el rock en español, y marcó la vida de miles de fanáticos por varias décadas, a partir de ritmos que aun a día de hoy son considerados como himnos totalmente legendarios para los fanáticos del rock y la potencia a nivel internacional.

Muestra de ello se dio en ‘Yo Me Llamo’, con 3 jóvenes que se presentaron como imitadores de esta banda. Estos participantes lograron emular de buena manera a Soda Stereo, tanto en vestuario, como en sonido.

Los jurados quedaron encantados con la forma en la que imitaron a Soda Stereo con ‘En La Ciudad de la Furia’, y justo así también se vio en redes sociales, donde miles de fanáticos quedaron sorprendidos al ver esta emulación de las leyendas del rock en español.

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Sin lugar a dudas, los fanáticos de Soda Stereo y de este ‘reality show’ estarán atentos a los próximos pasos de estos imitadores, en una temporada que promete grandes emociones para los amantes de la música y de la imitación en Colombia.