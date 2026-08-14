Imitadores de Soda Stereo llegaron a ‘Yo Me Llamo’ y sorprendieron a todos: ¿iguales a la banda?
Soda Stereo tuvo sus propios imitadores en las audiciones de ‘Yo Me Llamo’ el icónico ‘reality show’ de Colombia.
Soda Stereo tuvo sus propios imitadores en las audiciones de ‘Yo Me Llamo’ el icónico ‘reality show’ de Colombia.
‘Yo’Yo Me Llamo’ ha vivido sus semanas de inicio recientemente en la televisión colombiana. Este icónico ‘reality show’ ha enamorado a miles de personas, sobre todo por la manera en que ha mostrado a imitadores brillantes.
Grandes nombres han pasado por este programa gracias a la interpretación de jovenes participantes, quienes anhelan llegar a conseguir el máximo premio de este show.
De hecho, varias estrellas del rock o del metal han pasado por este programa a partir de imitaciones que han quedado para la historia de la televisión y de las redes socialse.
Un ejemplo de esto se dio en una de las ediciones más recientes del programa, donde se presentó un grupo de jovenes que imitó a Soda Stereo, la icónica banda sonora.
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Esta audición sorprendió a todos, y en caso de que se la haya perdido, aquí le mostramos el ritmo con el que estos participantes deleitaron al jurado.
Soda Stereo es una de las bandas más grandes en la historia de Argentina y Sudamérica. La banda liderada por Gustavo Cerati encantó a todos a lo largo de los años, gracias a su capacidad para lanzar canciones icónicas.
La banda de Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti creó historia para el rock en español, y marcó la vida de miles de fanáticos por varias décadas, a partir de ritmos que aun a día de hoy son considerados como himnos totalmente legendarios para los fanáticos del rock y la potencia a nivel internacional.
Muestra de ello se dio en ‘Yo Me Llamo’, con 3 jóvenes que se presentaron como imitadores de esta banda. Estos participantes lograron emular de buena manera a Soda Stereo, tanto en vestuario, como en sonido.
@clipsderealities Yo me llamo Soda Stereo prueba final para ingresar a la academia de la imitación colombiana | Capítulo jueves 13 de agosto de 2026. #yomellamo #sodastereo #colombia #fyp #viral ♬ sonido original – Clips de Realities
Los jurados quedaron encantados con la forma en la que imitaron a Soda Stereo con ‘En La Ciudad de la Furia’, y justo así también se vio en redes sociales, donde miles de fanáticos quedaron sorprendidos al ver esta emulación de las leyendas del rock en español.
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Sin lugar a dudas, los fanáticos de Soda Stereo y de este ‘reality show’ estarán atentos a los próximos pasos de estos imitadores, en una temporada que promete grandes emociones para los amantes de la música y de la imitación en Colombia.
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