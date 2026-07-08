Horarios para el show de The Mills en Bogotá HOY 8 de julio: un concierto imperdible

The Mills es una de las bandas más grandes en la historia del rock en Colombia. Esta agrupación liderada por Bako ha generado gran cantidad de emociones en el país gracias a sus éxitos, y de hecho, este 8 de julio volverá a hacerlo.

Esta agrupación hará un gran show este miércoles, con el que planea celebrar el aniversario número 20 su trayectoria icónica con la que han enamorado a Colombia.

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Sin lugar a dudas, será uno de los shows más importantes en la historia. Si usted es uno de los fieles fanáticos de The Mills y va a asistir a este concierto, aquí les tenemos los horarios.

Horarios para el show de The Mills en el Movistar Arena

The Mills es una de las bandas más queridas del rock en Colombia. El poderío de este grupo es innegable, y justo de esta forma se ha demostrado a lo largo de los años.

Este grupo ha sido capaz de componer grandes éxitos, y muchos de ellos se han convertido en canciones icónicas para los fanáticos del rock en el país.

Parte de este cariño volverá a ser demostrado este 8 de julio, con lo que será el gran concierto desde el Movistar Arena para conmemorar sus 20 años.

La banda llegará con un ‘setlist’ lleno de éxitos y una emoción inolvidable por recorrer lo mejor de la trayectoria con la que han demostrado un estilo inigualable, y una capacidad genial para lanzar grandes éxitos.

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Este 8 de julio se vivirá una noche inolvidable, sobre todo con la presencia de dos teloneros de calidad, como es el caso de Renee, quien nos visitó el pasado viernes en la cábina de Radioacktiva y Eva and her Virgins. Ambas presentaciones calentarán al público para la gran llegada de The Mills al escenario.

Los horarios que tiene pautados The Mills para este concierto son los siguientes:

Apertura de puertas: 6:00 p.m.

Renee: 7:00 p.m.

Eva and her Virgins: 7:30 p.m.

The Mills: 9:00 p.m.

Sin lugar a dudas, este concierto será uno de los más emocionantes de The Mills en los últimos años. La agrupación de Bako y compañía vivirán una noche histórica, en la que, por supuesto, habrá mucha celebración junto a todos sus seguidores.