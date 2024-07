Revelan quién es la voz detrás del comercial de «Rushbet»; es famoso cantante de rock

Archivado en: •

The Mills es una de las bandas de rock más famosas del territorio colombiano. Con una extensa trayectoria que data desde hace casi 2 décadas, los liderados por Bako, también reconocido como Álvaro Charry han sido capaces de formar gran éxito en la industria.

Este 25 de julio, The Mills lanzó su cuarto disco de estudio llamado ‘El Amor es Fácil, Las Relaciones No’. Con motivo de esta gran noticia, Bako y su guitarrista, Geogy, nos acompañaron en ‘El Gallo’ de Radioacktiva.

Allí aprovecharon para contar algunos detalles sobre este proyecto de 7 canciones que se aventuran en la temática del amor, así como también de sus comienzos.

El nuevo álbum de The Mills

Esta nueva producción de la banda colombiana es presentada con 7 ‘tracks’ nombrados de la siguiente manera:

QUISIERA (Acto I: En Esta Vida No Todo Lo Puedes Tener)

DISTINTOS (Acto II: Que Distintos Somos Tu Y yo)

CALMA – Acto III: Me Traes Calma

ERES (Acto IV: Sálvese Quien Pueda)

EL ABISMO (Acto V: Estuvimos a Nada de Serlo Todo)

YO SE QUE HAGO MAL (Acto VI: Me Emborracho En El Recuerdo De Un Lugar Feliz)

LA VENTANA (Acto VII: Cómo Culpar Al Viento Del Desastre)

Bako de manera particular explicó el concepto de este álbum, y la razón por la cual cada una de las canciones viene acompañada de un acto:

«Es toda la historia de una relación, desde el acto 1 como si fuera todo una obra, el acto 1 es te conozco, pero estás fuera de mi alcance (…)» dijo el vocalista.

Este álbum que ya está disponible en las plataformas de streaming, marca la cuarta parte de estudio de su carrera, luego de haber lanzado ‘Don’t Care What They Think (EP). Independent’ (2007), ‘Babel’ (2009), y ‘Guadalupe’ (2011).

Bako es la voz detrás de «Rushbet»

Otra de las particularidades reveladas en esta entrevista, fue el hecho de que Bako, cantante de The Mills contó que es la voz detrás del reconocido comercial de la casa de apuestas Rushbet.

En cada uno de las promociones de esta marca se puede escuchar al final la palabra «Rushbet», lo que sorprendió a muchos fue saber que es, nada más y nada menos, que el cantante de The Mills.

El artista incluso reveló que no recibió mayores ganancias a pesar de lo reconocidos y repetitivos que son estos comerciales:

«Te voy a decir lo más triste de todo, fui timado por un compañero de banda, eso lo hizo Dizee, Dizee fue el que vendió eso, y me pagó 85.000 pesos, un billete de 50, un billete de 20, un billete de 10 y monedas. Obvio, yo fui y me demoré 3 minutos (…) Yo le dije, deme 100 pesos por cada vez que suena» dijo Bako.