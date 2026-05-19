Millonarios afronta esta noche uno de los partidos más determinantes de su temporada. El equipo bogotano visitará a Sao Paulo en el estadio Morumbi por la quinta jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026, con la obligación de sumar para mantener intacto el sueño de avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

El cuadro dirigido por Fabián Bustos llega a Brasil ubicado en la tercera posición con siete puntos, la misma cantidad que O’Higgins, aunque el club chileno conserva ventaja por diferencia de gol. Sao Paulo lidera parcialmente la zona con ocho unidades, por lo que el compromiso aparece como una final adelantada para ambos equipos.

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La gran pregunta entre los hinchas azules gira alrededor de los posibles escenarios que dejará el resultado en territorio brasileño.

¿Qué pasa si Millonarios gana, empata o pierde ante Sao Paulo?

Una victoria cambiaría completamente el panorama de Millonarios. El conjunto embajador alcanzaría diez puntos y podría asumir el control de su clasificación dependiendo del resultado entre O’Higgins y Boston River. Si los uruguayos logran frenar al equipo chileno, el club capitalino llegaría a la última fecha con posibilidades reales de quedarse incluso con el primer lugar del grupo.

Un empate tampoco resultaría catastrófico para los albiazules. La igualdad llevaría a Millonarios a ocho puntos y mantendría abiertas las cuentas de clasificación. Sin embargo, el margen de error desaparecería por completo. En ese escenario, el equipo colombiano tendría que derrotar obligatoriamente a O’Higgins en Bogotá durante la última jornada y esperar una combinación favorable de resultados para asegurar su presencia en la siguiente fase.

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La derrota sí representaría un golpe muy duro para las aspiraciones del club. Sao Paulo se escaparía con 11 unidades y dejaría a Millonarios dependiendo de una cadena de resultados bastante compleja. Aunque las matemáticas todavía le darían vida, el panorama quedaría muy cuesta arriba para el conjunto bogotano.

El ambiente alrededor del compromiso aumentó la expectativa en Colombia y Brasil. Sao Paulo estrenará oficialmente una nueva etapa bajo el mando de Dorival Júnior, entrenador que regresó al club y ya dirigió sus primeras prácticas tácticas en el Morumbi. Además, recuperó a jugadores importantes como Alan Franco y Luciano, quienes superaron molestias físicas y quedaron disponibles para enfrentar al cuadro azul.

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Hora y dónde ver Millonarios vs Sao Paulo HOY en Copa Sudamericana

El encuentro comenzará este martes 19 de mayo a las 7:30 p.m., hora colombiana, y tendrá transmisión de ESPN y Disney+ Premium para todo el país.