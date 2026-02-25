Hora y dónde ver en VIVO HOY Real Madrid vs. Benfica por un cupo en la Champions League; Mbappé no va

Se viene uno de los partidos más importantes de la Champions League, lo que quiere decir que HOY, miércoles 25 de febrero del 2026, dos de los equipos más grandes se van a enfrentar por un cupo en el torneo. En esta oportunidad, el Real Madrid va a recibir en casa al Benfica, en un partido en donde consiguió una ventaja de un gol en el primer partido.

Este es el último partido de ida de los playoffs del torneo. Así que hay gran expectativa por todo lo que puede pasar, en especial por el resultado que de el Real Madrid, quien se juega su éxito en el 2026 y la posible continuidad del técnico Álvaro Arbeloa. Sin embargo, el equipo merengue se caracteriza por remontar contra diferentes equipos en los últimos minutos y destacarse en los cobros desde el punto penal.

Leer más: Estos son los nuevos clasificados a octavos de final de la Champions League HOY 24 de febrero: así quedaron los partidos

Hora y dónde ver en VIVO HOY Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

El Real Madrid no se quiere quedar por fuera de la Champions League y, pese a los malos resultados que ha tenido en algunos momentos de este torneo, en esta oportunidad va por toda. Pese a eso, tienen una gran baja en esta oportunidad, pues Mbappé no hará parte de la convocatoria, todo esto debido a una molestia en su rodilla izquierda.

Por otro lado, Dean Huijsen también se queda por fuera de este partido; ya lleva varias semanas presentando problemas en su sóleo izquierdo. Así que el cuerpo técnico tomó la decisión de dejarlo por fuera de este encuentro crucial en el torneo.

🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! pic.twitter.com/mGGefg138W — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 25, 2026

Seguir leyendo: Real Madrid se despide de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ¿Quién es el nuevo técnico?

El partido entre el Real Madrid y el Benfica por la Champions League se va a poder ver en VIVO HOY por medio del canal ESPN en Disney Plus por el plan de suscripción desde las 3:00 p.m. Todo está listo para que los merengues reciban a los portugueses en el Estadio Santiago Bernabéu en España.

Es importante mencionar que, si el Benfica logra empatar este encuentro deportivo, el partido se va a tiempo extra. Teniendo en cuenta que el gol de visitante ya no tiene un peso mayor, como pasaba hace un tiempo en el campeonato.