Real Madrid se despide de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ¿Quién es el nuevo técnico?

El pasado domingo 11 de enero del 2026 se vivió la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. Este fue un encuentro que dio mucho de qué hablar, pues había una gran expectativa sobre la actuación del equipo merengue, que no está en su mejor momento y veía en este juego un momento definitivo.

Desafortunadamente, el cuadro blanco perdió el partido, por lo que con un marcado 3-2 se quedaron con la segunda posición. Todo esto fue polémico, por lo que todos veían al cuadro del Madrid levantando la copa, pero al tener un resultado negativo, todo cambió en el panorama del Real Madrid.

Leer más: Real Madrid inicia el año sin Kylian Mbappé: el francés se perderá varios partidos clave por esta razón

Xabi Alonso se despide del Real Madrid. ¿Quién es el nuevo técnico?

El reconocido deportista y técnico ha sido histórico por todo lo que ha logrado, que sin duda emocionó a todos sus seguidores. Pero tras su llegada al cuadro merengue las cosas no se le dieron de la mejor manera, por lo que empezó en una racha nada positiva para el cuadro español.

Por lo que, después de 232 días a cargo y 34 partidos, Xabi Alonso se despide de forma oficial del Real Madrid. Así lo dio a conocer el equipo, quien por medio de un comunicado a la opinión pública, informó que, por mutuo acuerdo, el deportista decidió decir “adiós” al club.

Seguir leyendo: El grave error cometido por el Real Madrid en homenaje a Diogo Jota: tuvieron que pedir disculpas

Comunicado Oficial: Xabi Alonso. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

Mencionan que se despide con mucho cariño y respeto, teniendo en cuenta la historia que tienen los merengues en el fútbol en todo el mundo. Pero decide dar un paso al costado para seguir con su vida, en lo que será una nueva etapa en donde busca que su trabajo se destaque.

El nuevo técnico del Real Madrid es Álvaro Arbeloa, quien está muy ilusionado de vivir esta nueva etapa en su vida, pasando de ser uno de los jugadores históricos a el técnico que quiere llevarlos a la gloria. Durante ocho años ha vestido la camiseta del cuadro merengue y trabajó mucho tiempo dirigiendo la cantera del Real Madrid, por lo que tiene mucha experiencia.

Por ahora, no se tiene conocimiento sobre el futuro de Xabi, por lo que hay gran expectativa sobre todo lo que será el próximo equipo y lo que podría pasar con este técnico que, sin duda, se convirtió en uno de los más populares del 2025-26.