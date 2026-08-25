Se aproxima el inicio de la jornada semanal de la primera división del fútbol colombiano y los equipos jugarán sus encuentros a partir de este martes, 25 de agosto. No obstante, tres de estos enfrentamientos serán aplazados por diversos motivos, por lo que aquí le contamos cuáles son los compromisos que jugarán los equipos en la jornada 7 por el campeonato de la liga profesional colombiana.

Partidos de la jornada 7 de la primera división de fútbol colombiano

A continuación, le dejamos la lista de partidos que, a la fecha, están agendados para jugarse en la jornada 7:

Cúcuta vs. Alianza Valledupar: martes 25 de agosto en el Estadio General Santander, Cúcuta, a las 8:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Fortaleza: miércoles 26 de agosto en el Estadio de la Independencia, Tunja, a las 4:00 p.m.

América vs. Junior de Barranquilla: miércoles 26 de agosto en el Olímpico Pascual Guerrero, Cali, a las 6:20 p.m.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: miércoles 26 de agosto en el Atanasio Girardot, Medellín, a las 8:30 p.m.

Llaneros vs. Millonarios: jueves 27 de agosto en el Estadio Bello Horizonte ‘Rey Pelé’, Villavicencio, a las 6:10 p.m.

Inter de Bogotá vs. Deportivo Pasto: Jueves 27 de agosto en el Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá, a las 8:15 p.m.

Lea también: América de Cali jugará en El Campín: esta sería la decisión tomada sobre los próximos partidos de la ‘mecha’

¿Qué partidos de la Liga Colombiana están aplazados?

Empezando por los cancelados del martes 25 de agosto, tenemos el Bucaramanga vs. Águilas Doradas. El pasado 24 de agosto, el equipo santanderiano anunció el aplazamiento del encuentro en sus redes sociales. Aún no hay detalles de la fecha y hora en la que se jugará el partido.

Lee más: Colombia ya tiene sus 21 jugadoras para el Mundial Sub-20 Femenino: Así quedó la convocatoria

Otro partido que no se jugará corresponde al Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba, que estaba previsto para el martes a las 8:05 p.m. en El Campín. El partido se pospone por los deberes internacionales del equipo cardenal, que enfrentará a River Plate el 26 de agosto en Buenos Aires en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

Te puede interesar: ¿Richard Ríos rumbo a Italia? Gigante europeo aparece interesado en el colombiano

Por último, tenemos el enfrentamiento del Deportes Tolima contra el Once Caldas del jueves 27 a las 8:15 p.m. El encuentro previsto para desarrollarse en el Palogrande tuvo que posponerse por la cercanía con el compromiso del conjunto pijao por Copa Libertadores. Dos días antes debe jugar contra Independiente del Valle en Guayaquil, Ecuador.

Le puede interesar: Las sanciones que podría enfrentar Santa Fe por incidentes entre barristas contra América de Cali: ¿Pérdida de puntos?

Así va la Liga Colombiana

Tras la fecha 6, estos son los ocho primeros equipos en la tabla de posiciones del torneo de Finalización 2026:

América de Cali: 13 puntos, +11 en diferencia de gol.

Llaneros: 11 puntos, +4 en diferencia de gol.

Deportes Tolima: 10 puntos, +2 en diferencia de gol.

Independiente Medellín: 9 puntos, +2 en diferencia de gol.

Atl. Bucaramanga: 9 puntos, +2 en diferencia de gol.

Águilas Doradas: 8 puntos, +2 en diferencia de gol.

Deportivo Cali: 7 puntos, +3 en diferencia de gol.

Millonarios: 7 puntos, +2 en diferencia de gol.

Los primeros 8 tienen entre 4 y 5 partidos jugados. Recordemos que, por la emergencia del terremoto el pasado 10 de agosto, los partidos de esa semana fueron pospuestos. Otros equipos, como Atlético Nacional o el Junior, solo han jugado 3 partidos y se encuentran en las posiciones 10 y 18, respectivamente. Santa Fe, que ha jugado 4 partidos, se encuentra en la posición 11.

Más noticias: ¿Qué está pasando con Julián Álvarez? Razón de abucheos y últimas noticias de la polémica