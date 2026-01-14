¿Bogotá o Medellín? Inteligencia artificial revela cuál es la ciudad más rockera de Colombia

Google Gemini, la inteligencia artificial que analizó esta pregunta, reveló que Bogotá es la ciudad de Colombia que más escucha rock. Aunque destacó que Medellín lleva el género en el alma, al tener que elegir una sola opción concluyó que la capital es, indiscutiblemente, la ciudad más rockera del país.

La justificiación principal sobre su desición fue que “Bogotá es la ciudad que sostiene la cultura del rock en Colombia los 365 días del año”. La capital tiene el festival más grande del continente completamente gratuito, creando una cultura rockera que ninguna otra ciudad del país tiene y no ha podido replicar a tan gran escala del Rock al Parque.

Aunque Medellín es muy rockera, tiene un nicho muy metalero y punkero, a diferencia de Bogotá que escucha todos los subgéneros del género. Los capitalinos van desde el indie más suave hasta el metal más extremo, pasando por el blues y el rock alternativo.

“La cantidad de lugares para ver bandas en vivo un martes o un miércoles en barrios como Chapinero es superior. Bogotá respira rock incluso cuando no hay festivales”, fue otra de las justificaciones que dio la IA.

De esta manera, la IA quisó darle fin a uno de los debates más importantes y concurrentes de la industria musical. Aunque Medellín es un fiel oyente del rock, Bogotá es la capital real del rock y que tiene muy marcado el género en sus calles, corazones y más.