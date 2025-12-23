Millonarios vs Atlético Nacional: esta es la fecha del clásico por la Copa Sudamericana

Luego de un 2025-II lleno de emociones, Millonarios y Atlético Nacional se preparan para grandes definiciones en el año que viene, incluida una clave entre ambos equipos por la Copa Sudamericana.

Ambos equipos se disputarán a partido único un puesto en esta copa continental, en lo que será, sin dudas, uno de los choques más importantes del próximo año en el fútbol sudamericano.

Para que empiece a calentar los motores para este partido, aquí les contamos cuando será la fecha de este choque, y todos los detalles de una definición por todo lo alto.

Millonarios y Atlético Nacional por un puesto en la Copa Sudamericana

Millonarios y Atlético Nacional vivieron un 2025-II lleno de momentos de emoción. El ‘embajador’ fue de menos a más, mientras que el ‘verdolaga’ logró llevarse la Copa Colombia ante el Independiente Medellín.

Ambos equipos dieron todo sobre la cancha, y así volverá a ser en el 2026. El equipo azul y el verde se medirán por todo lo alto, con el objetivo de conseguir un puesto en la Copa Sudamericana.

La tabla de reclasificación definió este camino, en lo que será uno de los clásicos más importantes del año en el fútbol sudamericano.

Tanto los capitalinos como los paisas comenzarán desde ya su preparación para la definición en la cancha del año que viene.

Este choque se vivirá en el estadio Atanasio Girardot a partido único, y está pautado para jugarse el día 4 de marzo desde las 7:30 p.m.

OFICIAL:



Copa Sudamericana:

Atl Nacional vs Millonarios

Miércoles 4 de marzo

Atanasio Girardot

7:30 P.M. COT



OFICIAL:

Copa Sudamericana:

Atl Nacional vs Millonarios

Miércoles 4 de marzo

Atanasio Girardot

7:30 P.M. COT

fúCabe recordar que durante este 2025, Millonarios ya disputó un play-off por la Copa Sudamericana, y acabó eliminado ante Once Caldas. Sin embargo, para el 2026, los dirigidos por Hernán Torres confían en llevarse la clasificación.

Por su parte, Atlético Nacional buscará comenzar el 2026 por todo lo alto, luego de haber fallado en el campeonato local, pero haber conseguido el título de la Copa Colombia para cerrar el año.

Finalmente, les recordamos que la otra eliminatoria de esta Copa Sudamericana entre equipos colombianos será entre el América de Cali y el Atlético Bucaramanga, la cual también se disputará en el mes de marzo de 2026.