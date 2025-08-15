¿Cuándo volverá a jugar América de Cali en Sudamericana? Esto necesita para remontar

El América de Cali ha vivido una semana llena de encuentros de gran importancia. La ‘mecha’ vio acción en la fase eliminatoria de la Copa Sudamericana, y también en la Liga BetPlay 2025-II ante Deportivo Pereira.

En ninguno de estos encuentros pudo obtener un resultado positivo. Sin embargo, en la Copa Sudamericana tendrá opción a revancha.

Más noticias: ¿Por latino? Futbolista colombiano en Corea recibió 12 multas desde que llegó al país

Por ello, aquí les contamos cuando se jugará este partido de vuelta, y lo que necesita el América de Cali para remontar en esta competencia.

¿Cuándo vuelve a jugar el América de Cali en Sudamericana?

Luego de su clasificación en Copa Sudamericana ante Bahía de Brasil, América de Cali tuvo que afrontar la ronda de octavos de final de este torneo.

Para ello, se debe disputar la clasificación frente a Fluminense de Brasil, ante quien ya disputó el encuentro de ida.

En ese primer partido, América de Cali fue derrotado en su casa con un marcador de 1-2. Fluminense derrotó al club caleño con tantos de Yerson Candelo en propia puerta y de Agustín Canobbio.

A pesar del resultado negativo, el América de Cali logró anotar sobre el final por medio de Cristian Barrios, lo que deja abierto el escenario a una posible remontada.

La cita para este segundo choque será el 19 de agosto. En esa fecha, el combinado de América de Cali deberá viajar a Brasil para medirse a Fluminense.

La ‘mecha’ deberá afrontar dicho partido clave, y para conseguir la clasificación deberá vencer al equipo brasileño por al menos 2 goles de diferencia. En caso de ser 1, esta eliminatoria estará igualada.

Luego del triunfo de ida, el Fluminense jugará por el campeonato brasileño el 16 de agosto. En esa fecha, los ‘cariocas’ se medirán al Fortaleza de Brasil.

Más noticias: ¿Cuándo iniciarán temporada las ligas de Europa? Fechas y partidos de fútbol inaugurales

Por el momento, el América de Cali se enfoca en este partido de vuelta, luego de haber caído el pasado 14 de agosto ante Deportivo Pereira.

Los caleños cayeron en condición de visitante por 2-1. Este resultado los llevó a estar en el puesto 18 de la clasificación, con solo 4 puntos en 5 partidos disputados en este semestre.

A pesar de esto, el equipo rojo confía en cosechar una clasificación histórica que levante los ánimos ante Fluminense, especialmente con algunos días más de descanso respecto a su rival.