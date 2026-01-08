VIDEO: indignación por violento robo a pareja de adultos mayores en Bogotá; hubo disparos

Un violento robo contra una pareja de adultos mayores se registró en la tarde del miércoles 7 de enero en el norte de Bogotá. El hecho ocurrió cuando las víctimas estaban a pocos metros de ingresar a su vivienda, luego de haber retirado una suma considerable de dinero de una entidad bancaria.

De acuerdo con la información preliminar, los adultos mayores llegaron a su residencia en un taxi y, al bajarse del vehículo, fueron interceptados por varios delincuentes que se movilizaban en motos. Los atacantes los intimidaron con armas de fuego y les arrebataron el dinero que llevaban consigo, producto del retiro realizado minutos antes.

El caso, que quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, generó rechazo e indignación entre ciudadanos y usuarios, quienes pidieron mayor seguridad y una pronta captura de los responsables. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que la suma robada sería cercana a los cinco millones de pesos y que los delincuentes habrían seguido a la pareja desde el banco.

Así fue el robo a los adultos mayores en Bogotá

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del asalto. En las imágenes se observa cómo los delincuentes rodean a la pareja y los amenazan con armas de fuego para obligarlos a entregar el dinero. Durante el robo, uno de los asaltantes realizó disparos, lo que provocó pánico entre los vecinos y personas que se encontraban en la zona.

Incluso, una persona que presenció el hecho intentó acercarse, pero fue intimidada por los delincuentes, quienes finalmente huyeron del lugar con el dinero. Pese a la gravedad del ataque, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas, aunque las víctimas fueron golpeadas y recibieron atención médica preventiva.

La Policía adelanta labores de investigación, revisión de cámaras de seguridad y recolección de testimonios para identificar a los responsables. Vecinos del sector expresaron su preocupación por los constantes robos y solicitaron mayor presencia policial en la zona.