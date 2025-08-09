Fecha de estreno episodios 349-361 de ‘Naruto Shippuden’ en Netflix doblado a español

‘Naruto Shippuden’ es uno de los animes más populares en las últimas décadas. Esta producción ha marcado la infancia y la adolescencia de toda una generación, gracias a su gran trama y personajes.

Ya sea a través de la televisión o incluso en páginas web, miles de personas han visto al menos 1 capítulo de Naruto en algún momento.

Sin embargo, ‘Naruto Shippuden’ en la actualidad puede ser visto fácilmente desde Netflix, y aquí les contamos cuando llegarían nuevos capítulos de este anime a dicha plataforma.

Capítulos 349-361 de ‘Naruto Shippuden’ en Netflix

Gracias a su popularidad mundial, desde hace algún tiempo en Netflix se ha podido disfrutar de ‘Naruto Shippuden’ completamente doblado al español latino.

Esto ha permitido de gran manera que los capítulos de este anime sean accesibles fácilmente, y a su vez verlo cómodamente con las voces dobladas.

Desde su estreno, este anime ha generado una expectativa brillante, especialmente al tratarse de una de las producciones más tradicionales del entretenimiento.

Sin embargo, no todos los capítulos han sido liberados de manera total. Por el momento, en Netflix están disponibles los episodios hasta la temporada 15, es decir del 1 hasta el 348.

Aun así, en los próximos días llegaría por fin la temporada 16 a Sudamérica, en lo que comprendería la aparición de los capítulos desde el 349 hasta el 361.

Dicho lanzamiento se presentaría el próximo 20 de agosto en la plataforma de Netflix, según han filtrado algunos usuarios a través de redes sociales.

🚨 Os episódios 349 ao 361 de Naruto Shippuden chegam com DUBLAGEM e legendas em 20 de Agosto na @NetflixBrasil. pic.twitter.com/ytYhSP0w0c — Yato (@Yatogam1Oficial) July 23, 2025

Esta posibilidad ha emocionado a todos los amantes de Naruto Shippuden, quienes desean ver nuevamente las aventuras de este icónico personaje con doblaje latino.

Cabe recordar que en su totalidad, Naruto Shippuden tiene más de 20 temporadas y 500 capítulos, por lo que aun faltarían varios episodios por ser lanzados.

Del mismo modo, si bien se trata de una filtración, Netflix no ha dado esta fecha de forma oficial, al menos por el momento, por lo que los fans deberán estar atentos a la plataforma.

Lo cierto es que ‘Naruto Shippuden’ prepara grandes lanzamientos en Netflix, y los fans los esperan con notables ansias.