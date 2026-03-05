Sorteo Copa Sudamericana 2026: fecha, hora y cómo será la ceremonia

La Copa Sudamericana 2026 sigue avanzando en su calendario y ya tiene marcada una fecha importante: el sorteo de la fase de grupos. Será el jueves 19 de marzo, en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. La ceremonia está prevista para comenzar a las 6:00 p.m., hora de Colombia, y se realizará antes del sorteo de la Copa Libertadores.

Ese día quedará definido el camino de los 32 equipos que disputarán la fase principal del torneo. Para muchos clubes y aficionados, este momento es clave, porque permite conocer rivales, viajes y calendario, además de empezar a proyectar lo que puede ser la campaña internacional del año. De momento, Millonarios ya tiene un pie en esta fase del torneo.

La conformación de los grupos depende de varios procesos previos. Dieciséis equipos obtendrán su lugar tras superar la fase preliminar, que se juega entre el 3 y el 5 de marzo. En esta etapa se disputaron cruces a partido único entre clubes del mismo país, con representantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay. Estos encuentros definieron quiénes continúan en carrera y quiénes se despiden en la primera instancia.

A esa lista se suman doce equipos de Argentina y Brasil que ya tienen asegurado su cupo en la fase de grupos, sin necesidad de disputar la ronda inicial. Los cuatro lugares restantes se completarán con los clubes que resulten eliminados en la tercera fase previa de la Copa Libertadores 2026, cuyos partidos finales están programados entre el 10 y el 12 de marzo.

¿Cuándo arranca la fase de grupos de la copa sudamericana?

Una vez realizado el sorteo, la fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Durante ese periodo, cada equipo disputará seis partidos, enfrentando a sus rivales de grupo en formato ida y vuelta. Los mejores avanzarán a las rondas eliminatorias, donde el margen de error se reduce y la competencia se vuelve aún más exigente.

Así, la Copa Sudamericana 2026 entra en una etapa decisiva. Con el sorteo a unos cuantos días de distancia, clubes y aficionados esperan conocer cómo quedará armado el tablero continental y cuáles serán los cruces que marcarán el inicio formal de la lucha por uno de los títulos más importantes del fútbol sudamericano.

