Revelan la fecha exacta en la que saldrá la nueva serie de Harry Potter en HBO: ¿Cuánto falta?

Harry Potter es una de las sagas más grandes e icónicas en la historia del cine. Este ‘film’ de ciencia ficción ha encantado a miles de personas, gracias a su trama, y la profundidad de un mundo mágico que ha encantado a muchos.

8 películas enamoraron a muchos fanáticos, quienes han visto marcada su infancia y su adolescencia con la historia de Harry, Hermione y Ron en el mundo de Hogwarts.

Cada uno de estos ‘films’ han marcado época. Sin embargo, pronto habrá una reedición de estas películas, en forma de serie, la cual permite ser incluso más fiel a los libros.

En las últimas semanas se han revelado varios detalles de esta serie, incluido su tráiler. Sin embargo, en horas recientes se dio a conocer la fecha exacta en la que se podrán ver los primeros capítulos.

El primer tráiler de la serie de Harry Potter

Para nadie es un secreto que Harry Potter es una de las sagas más destacadas y reconocidas en la historia del cine. Miles de fanáticos vivieron el apogeo de esta historia desde inicios de los 2000, hasta su desenlace hace más de una década.

Desde entonces, muchos han guardado el universo mágico de Hogwarts como uno de los lugares más icónicos en la historia de la ciencia ficción.

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Para muchos de estos fans resultó triste el final de Harry Potter, no por la historia en si, sino por ya no poder volver a ver nuevo contenido de esta icónica historia.

Sin embargo, para resolver esto, llega una brillante serie que promete contar más detalles de lo que fue la historia de Harry Potter y su legendaria rivalidad con Voldemort.

Esta serie promete temporadas icónicas, en las que encapsulará cada libro, y de hecho, el tráiler de la primera llegó hace muy poco, allí se pudo ver como lucirá esta producción, incluidos los nuevos actores que interpretarán papeles históricos.

Estas primeras revelaciones causaron furor, y muchos fans empezaron a investigar cuando se estrenaría esta temporada inicial. En un principio se reveló que sería en la época navideña de 2026, aunque no se especificó en que día.

La fecha exacta en que saldrá la nueva serie

Sin embargo, desde HBO Max ya revelaron el día en que esta serie llegará a HBO Max. La salida de esta primera temporada será el 25 de diciembre del 2026.

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En dicha fecha se podrá ver esta primera temporada ambientada en ‘La Piedra Filosofal’, para dar un nuevo inicio al universo mágico de Harry Potter.