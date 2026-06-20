Steven Spielberg es el culpable de que estos tres actores hayan aparecido en ‘Harry Potter’

¿Es usted fan de Harry Potter? Hay un dato sobre las películas que seguramente desconoce, pues hasta hace muy poco fue revelado. Se trata de quién fue la persona encargada de llevar al set a tres de los actores que interpretarían a personajes muy amados.

Aquí va: Steven Spielberg, nada más y nada menos que el dos veces ganador del Óscar a Mejor Dirección por ‘Salvar al soldado Ryan’ y ‘La lista de Schindler’, y a Mejor película por esta última en la edición de 1993.

Según contó el cineasta estadounidense, fue él quien desarrolló el segundo borrador de la historia junto a Steve Kloves, guionista de todas las películas a excepción de la quinta entrega (‘Harry Potter y la orden del Fénix’) y, aunque salió del proyecto, alcanzó a sugerir tres ideas que serían clave: “Propuse a tres actores. Recién había trabajado con Maggie Smith en ‘Hook, el retorno del Capitán Garfio’, conocía a Richard Harris, era amigo mío desde hacía mucho tiempo, y a Robbie Coltrane”.

Los tres interpretaron a personajes icónicos que se quedaron en el corazón de los fans de esta historia: la profesora Minerva McGonagall, Albus Dumbledore y Rubeus Hagrid, respectivamente. Los tres también, lastimosamente, ya fallecieron.

En orden: McGonagall, Dumbledore y Hagrid. Créditos: Getty Images / Warner Bros.

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¿Por qué salió Spielberg del proyecto?

Mucho se ha especulado acerca de la razón por la cual Spielberg se retiró del universo de ‘Harry Potter’. Unos alegan que se trató de una decisión familiar para estar más cerca a su hogar, otros que lo hizo para sustituir a Stanley Kubrick en ‘A. I. Inteligencia Artificial’ tras su fallecimiento, y lo cierto es que sí fue una decisión personal.

“Salí de la película por motivos personales, no hubo ninguna pelea, y mi protegido Chris Colombus dirigió dos películas maravillosas”, contó Spielberg en el pódcast Happy, Sad, Confused, mientras promocionaba su más reciente filme ‘El día de la revelación’.

Y es que hay una razón para que le guarde tanto cariño al director, ya que Colombus se inició en el cine como guionista de la película ‘Gremlins’, de la productora de Steven Spielberg, Amblin Entertainment.

Vale decir que la primera película salió en 2001 y la segunda en 2002. Luego de eso se estrenó ‘Harry Potter y el prisionero de Azkaban’ en 2004, bajo la dirección del mexicano Alfonso Cuarón, quien le dio otro rumbo a la historia, tomándose más libertades creativas a medida que los personajes iban creciendo y madurando.