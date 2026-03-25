Revelan el tráiler oficial de la primera temporada de la serie de Harry Potter ¿Cuándo se estrena?

En la tarde de este miércoles 25 de marzo del 2026, por medio de redes sociales de HBO se dio a conocer el primer tráiler oficial de lo que sería la primera temporada de la serie de Harry Potter. Desde hace varias semanas, revelaron que estaban trabajando en lo que sería esta producción, donde van a revelar todos los detalles de lo que sucedía en Hogwarts justo antes de todo lo que ya se conoce en las películas.

Hace varios meses se venía hablando de todo lo que sería la nueva serie de Harry Potter, en donde iban a contar todos los detalles basados en la obra de J.K. Rowling, quien venía planeando todo esto y generó gran expectativa entre sus fans. De hecho, el martes 24 de marzo, se dio a conocer por medio de redes sociales algunas fotos del detrás de escenas de las grabaciones, en donde se vieron algunos de los actores.

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Tráiler oficial de la serie de Harry Potter en HBO

Después de tanta expectativa, por fin se dio a conocer el tráiler oficial de la serie de magia más esperada de los últimos años. Allí se pueden ver a varios actores que le van a dar vida a los grandes protagonistas que cambiaron la vida de Hogwarts.

En el primer plano se ve a Harry cuando tan solo era un niño y ya tenía que sufrir cómo lo molestaban los demás por ser especial. Además, hace varias preguntas respecto a todo lo que fue la historia de sus padres, su paso a la academia de magia, cómo conoce a sus amigos Ron Weasley y Hermione Granger.

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Todos los personajes son muy parecidos a los originales, así que desde el primer momento se entiende la conexión que va a tener la serie con las películas que se estrenaron ya hace unos años. En todo momento, el gran énfasis es sobre lo especial que es Harry para el mundo mágico y la misión que debe cumplir.

Por ahora, no se conoce una fecha de estreno oficial, pero al finalizar el tráiler mencionan que la serie llegaría a HBO en diciembre del 2026, así que todavía faltan algunos meses antes de que se pueda conocer más sobre esta historia.