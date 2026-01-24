Hacer esto puede empeorar gravemente su WiFi: varias personas lo recomiendan erroneamente

El WiFi es una de los elementos de mayor importancia en un hogar actualmente. El crecimiento de la tecnología en los últimos tiempos hace que este aspecto sea clave para el trabajo, o incluso otras labores de la vida cotidiana.

Tener un internet de gran velocidad puede facilitar gran parte de sus acciones diarias, aunque esto depende no solo de su servicio, sino de otros factores externos.

De hecho, hay una recomendación que muchas personas, y que realmente puede empeorar gravemente la señal de Wi-Fi, aquí les contamos de cual se trata.

Hacer esto puede empeorar su WiFi

Como gran parte de los aparatos tecnológicos de la actualidad, los aparatos de WiFi funciona a través de ondas de señal. Estas viajan a través de su hogar, lo que le permite ser captadas por sus dispositivos.

Sin embargo, existen varios factores por los cuales su WiFi puede ver disminuida la calidad de su señal, y con ello, la velocidad de su internet.

De hecho, muchas personas optan por utilizar una recomendación que, realmente, puede empeorar gravemente la señal de su WiFi.

Esta se trata de cubrir el router que emite la señal con papel aluminio. Existe la falsa creencia de que esto ampliará la señal de su WiFi, y aumentará el alcance de las ondas, pero es totalmente irreal.

En muchos videos se ha asegurado que esto redirigirá correctamente las ondas del WiFi, evitando así que puedan dispersarse. De hecho, dicho discurso ha convencido a muchos.

No obstante, la verdad detrás de esto es que realmente puede empeorar su señal, ya que crea una barrera física alrededor de su router, evitando que así las ondas se transmitan de manera correcta.

Algunos experimentos aseguran que este truco si puede funcionar. Sin embargo, su éxito depende de cierta calidad en los artefactos y las herramientas utilizadas al fabricar el papel aluminio.

Ante esto, lo más recomendable es dejar su router en total libertad, pero, situarlo en un sitio que le permita transmitir las ondas hacia los lugares más importantes de su hogar.

De esta manera podrá lograr tener un internet rápido y de largo alcance, desde la comodidad de su hogar, siempre y cuando contrate una velocidad adecuada a lo necesario para sus labores.