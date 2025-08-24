Por qué nunca debe salir con el WIFI activado a la calle: expertos explican los riesgos

En la actualidad, el wifi se ha convertido en un servicio tan esencial como la electricidad o el agua en la mayoría de los hogares. Nos permite trabajar, estudiar, comunicarnos y acceder a información en cuestión de segundos. Por eso, no sorprende que la mayoría de las personas mantenga la función de wifi de su celular activada casi todo el tiempo.

Le puede interesar: ¿Su router WIFI tiene puerto USB? Conozca los múltiples usos de esta gran función

Sin embargo, un hábito frecuente es salir de casa con el wifi encendido, incluso cuando afuera no hay ninguna red conocida disponible. A simple vista parece algo inofensivo, pero expertos en ciberseguridad advierten que esta costumbre puede abrir la puerta a serios problemas de seguridad digital.

Los riesgos de llevar el wifi encendido en la calle

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) alertó sobre el peligro de las conexiones wifi inseguras. Explican que, en lugares públicos, los dispositivos pueden conectarse automáticamente a redes abiertas o fraudulentas, sin que el usuario lo note. Este tipo de conexiones son aprovechadas por ciberdelincuentes para interceptar datos y robar información como contraseñas, números de tarjetas de crédito o incluso credenciales bancarias.

Algunos criminales crean redes falsas que imitan a las legítimas para engañar a los usuarios. Si el celular se conecta a una de ellas, la información que se envía o recibe puede ser interceptada fácilmente. Esto puede derivar en robos de identidad, uso fraudulento de cuentas o pérdida de dinero.

Mire también: ¿Le falla el internet? La función que debe activar para mejorar la señal de Wifi

Además, los expertos advierten que las redes wifi inseguras son una vía común para propagar malware, un software malicioso que puede instalarse en el dispositivo sin que el usuario lo sepa. Una vez dentro, este virus puede robar datos, dañar el sistema operativo o incluso permitir que un atacante tome el control del teléfono de forma remota.

Por estas razones, los especialistas recomiendan desactivar el wifi del celular cuando no se está usando, especialmente al salir de casa, y conectarse únicamente a redes seguras y de confianza.