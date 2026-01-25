Guns N’ Roses, Foo Fighters, BTH, MCR y 151 bandas más en un festival épico en 2026 ¿Cuál y cuándo?

¿Se imaginan ver en un mismo festival a bandas de la talla de Guns N’ Roses y Foo Fighters? Esto podría parecer imposible, pero ya no lo es. Este 2026 estará lleno de música, y brillará con el protagonismo de grandes bandas del rock y el metal.

Alrededor del mundo, grandes grupos de fanáticos se preparan para estremecer a cada uno de sus fanáticos, gracias a shows históricos y éxitos legendarios.

De hecho, hay un festival imperdible que acumulará a grandes bandas en un solo evento, y aquí les contaremos de cual se trata.

El festival que reunirá a Guns N’ Roses, Foo Fighters y más

Paara nadie es un secreto que los festivales de rock son de los eventos más aclamados en el mundo de la música. Miles de fanáticos disfrutan año tras año, con el objetivo de disfrutar a sus bandas preferidas.

Eventos a nivel mundial permiten disfrutar de shows imperdibles, con la posibilidad de ver a bandas legendarias con tan solo horas o días de diferencia.

De hecho, en este 2026 habrá uno en especial que reunirá a bandas inolvidables, en lo que será una oportunidad imperdible para vibrar al ritmo del ‘headbanging’.

Se trata del Rockville 2026. Este icónico festival presenta una nueva edición que tendrá lugar en mayo de este año, en un plazo de 4 días.

Este brillante festival tuvo sus raíces en 2011, y en 2026 presenta un cartel lleno de bandas históricas, las cuales se unirán en un mismo escenario ante sus fanáticos.

Algunas de las bandas son: Foo Fighters, My Chemical Romance, Guns N’ Roses, Bring Me The Horizon, Turnstile, The Offspring, Alice Cooper, y más artistas de talla imperdible.

En total serán más de 160 agrupaciones que brillarán, para poner a vibrar a todos sus fanáticos desde el icónico Rockville.

¿Cuándo será Rockville 2026?

Exactamente, Rockville 2026 tendrá lugar los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de este año. Estos serán días que se vivirán a puro rock y metal alrededor del mundo.

Su ubicación será exactamente en el Daytona Beach de Florida, y las entradas por día se podían encontrar por precios cercanos a los 175 dólares.

Más detalles respecto a las bandas presentes y la programación pueden ser encontradas en la página web oficial del festival.