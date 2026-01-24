Sydney Sweeney reveló la banda favorita de su infancia: sorprendió a miles de fanáticos

Sydney Sweeney es una de las actrices más grandes e icónicas del cine en la actualidad. Esta joven ha generado gran fanatismo por su apariencia física, pero también por su capacidad actoral demostrada en varias producciones.

Gracias a su fama, la joven ha acumulado una cantidad enorme de fanáticos, los cuales han seguido de forma constante el día a día de la actriz, al igual que su vida personal.

Sin embargo, Sweeney sorprendió a todos recientemente, luego de que se conociera que en su infancia fue una fanática del rock, e incluso tiene su banda favorita de la época.

Sydney Sweeney reveló su banda de rock favorita

La actriz Sydney Sweeney es una de las más reconocidas de la industria actoral. Su brillo ha sido destacado por años, sobre todo a partir de su aparición en la icónica serie ‘Euphoria’.

El fanatismo por esta actriz ha proliferado en el mundo, incluso en la industria del rock. En este género Sweeney ha hecho algunas apariciones, como su protagonismo en el videoclip de ‘Angry’ de los Rolling Stones.

Sin embargo, algo que pocos sabían, es que la propio Sydney es amante del rock, tal y como lo reveló recientemente en una entrevista.

A finales del 2025, Sweeney llevó a cabo una entrevista para Vogue. Allí dio varios detalles de su vida personal, incluida su pasión por el rock.

La actriz fue cuestionada por su banda favorita de la época, y expresó que ha sido una gran fanatica de Nine Inch Nails. Sweeney no dudó e incluso dio una respuesta bastante rápida a esta pregunta.

Claramente esto causó gran furor en las redes, sobre todo en el sector de los fanáticos de la banda, quienes se sorprendieron al conocer esta revelación.

Cabe recordar que Sweeney nació en 1997. Para dicha época Nine Inch Nails estremeció al mundo con lanzamientos como ‘The Downward Spiral’ y ‘The Fragile’.

La pasión por esta banda ha sido notoria, e incluso, la propia Sydney Sweeney ha vibrado al ritmo de los éxitos de esta agrupación que sigue vigente.

El próximo gran lanzamiento de la actriz

La atención de la industria de la actuación ha tenido varios focos para Sydney Sweeney en los últimos meses. Sus fans están expectantes por ver más de sus interpretaciones.

Por el momento, su próximo gran lanzamiento sería la nueva temporada de ‘Euphoria’, serie en la que interpreta a Cassie Howard, y cuyos capítulos esperan ser lanzados para abril de este año.