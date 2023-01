Integrantes de Måneskin se casaron celebrando el lanzamiento de su álbum

Archivado en: •

Måneskin ha sido uno de los grupos más irreverentes de los últimos tiempos en la industria de la música. Sus canciones no han parado de liderar las listas reproducción alrededor del mundo y siguen conquistando a todos los fanáticos.

Todos los fanáticos estaban esperando ansias su álbum ‘Rush!’, pero lo que no se imaginaban era la forma en que lo iban a celebrar. Los integrantes de la banda descrestaron casándose.

La boda

En las redes oficiales de la banda, mostraron cómo hicieron toda una ceremonia en la que asistieron personajes como Machine Gun Kelly. El evento se realizó en el Palazzo Brancaccio.

Los cuatro integrantes se vistieron de blanco, Victoria e Ethan con vestido y velo largo, mientras Damiano y Thomas con un traje. Los cuatro artistas ingresaron al lugar agarrados de los brazos y tenían un ramo de rosas rojas en las manos.

Los invitados recibieron un escrito en el que hacían el despliegue del programa de la boda.

“En los últimos años, nuestra música, vida y amor han pasado rápido. Queremos celebrarlo en nombre del rock. Bienvenidos al rito pagano por el que juramos alianza entre nosotros y los fans en este matrimonio acelerado. Todos vosotros sois nuestro deseo de bodas: rock ahora o calla para siempre”, decía.

Los integrantes de la banda también hicieron el tradicional intercambio de anillos y de besos al final de la ceremonia.

Rush!

Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Måneskin hace una crítica a todos los dogmas que estaban estipulados en la música. Aseguraron que, hacen la música que les gusta, que les nace.

«El rock no debe limitarte, es una cuestión de actitud, de música tocada, de instrumentos analógicos. Si nos quieren criticar porque no es puro rock creo que es estúpido, porque no queremos seguir reglas sino hacer lo que nos guste», dijo Victoria en entrevista para EFE.

Además, aseguraron que se sienten orgullosos del trabajo que realizaron y del producto final de su álbum.