Las selecciones con más jugadores nacionalizados en el Mundial 2026: ¿Alguno en Colombia?

El Mundial 2026 reunirá a 48 selecciones, cada una de ellas con 26 futbolistas convocados para disputar la copa más importante del fútbol. Lo que muchos no saben es que algunos de los jugadores van a defender los colores de una selección completamente diferente a la que nacieron, gracias a la doble nacionalidad que tienen.

En total, son 289 jugadores los que van a jugar con una camiseta diferente, debido a que es una oportunidad para ser parte del evento deportivo. Sin embargo, una de las selecciones sorprendió al llamar 25 futbolistas de los 26 convocados nacionalizados, siendo el equipo con la cifra más alta. ¿Cuál es?

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Selecciones con jugadores nacionalizados Mundial 2026

En un informe realizado por Jaime Macías, se reveló el nombre de los jugadores que van a participar con una selección diferente y para cual. Curazao es el equipo nacional con más nacionalizados, con una cifra que sorprende a muchos, y aún más al ser todos holandeses. Estas son las selecciones con más futbolistas de otros países.

Curazao: 25 República Democrática del Congo: 20 Marruecos: 19 Bosnia: 17 Argelia: 16 Haití: 16 Túnez: 15 Cabo verde: 14 Qatar: 14 Senegal: 12

Cabe resaltar que el jugador Julián Quiñones es colombiano, pero jugará con México, uno de los países anfitriones dle Mundial 2026. Él se convierte en el único del país que va a estar portando los colores de una selección completamente diferente.

Los 289 jugadores que no representarán a su país de nacimiento en el Mundial pic.twitter.com/mkeTIrL0n9 — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 2, 2026

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¿Alguno en Colombia?

La verdad es que no. La convocatoria cuenta con el 100% de jugadores colombianos, convirtiéndose en una de las 8 selecciones criollas del Mundial 2026. Al combinado nacional se le suman Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia.

El resto de las selecciones cuentan con al menos un futbolista nacionalizado o nacido fuera de su territorio.