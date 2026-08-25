‘Gonzo’ reapareció y reveló qué hace hoy tras salir de prisión: “Quisiera ser hasta político”

Héctor Alfonso Forero, quien alcanzó notoriedad nacional por una conversación que se volvió viral a través de Noticias Caracol, contó recientemente cómo transcurre su día a día y cuáles son las metas que ahora quiere alcanzar tras su paso por la cárcel.

Mucho antes de hablar sobre sus nuevos proyectos, Forero se hizo conocido por una llamada interceptada durante una investigación contra Los Pokemones, organización relacionada con robos de celulares y otros elementos.

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En el diálogo, alias Alex intentaba persuadirlo para cometer un hurto. Sin embargo, Forero rechazó la propuesta al darse cuenta de que la persona tenía un brazo menos.

—Alex: “¿De una, Gonzo? … Hágaselo, papi, de una”.

—Gonzo: “No, pero el chino le falta un bracito”.

—Alex: “¿Y qué pasa, Gonzo? Estamos es robando”.

—Gonzo: “Es que yo soy muy sentimental”.

La grabación se difundió ampliamente y convirtió a “Gonzo” en uno de los personajes más comentados de aquel momento.

‘Gonzo’ busca una nueva etapa lejos de la delincuencia

En una entrevista con Conducta Delictiva, Forero habló de las actividades que actualmente hacen parte de su rutina. Entre ellas se encuentra el trabajo como conductor mediante una aplicación, aunque sus intereses van mucho más allá de esa ocupación.

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El exintegrante de Los Pokemones explicó que también encuentra motivación en las ventas y, especialmente, en el deporte, área que considera una herramienta importante para mantenerse enfocado.

“Yo trabajo en aplicación, me gusta mucho el tema de las ventas, el deporte. Enfocado en el deporte, para mí es como un aliciente”, respondió Forero.

Su intención, además, apunta a desarrollar nuevos proyectos. Las redes sociales aparecen entre sus próximos objetivos, junto con iniciativas relacionadas con el deporte.

“Estoy en unos proyectos, quiero empezar en las redes, vamos a echar para adelante”, afirmó.

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#podcast #carcel #casosreales ♬ sonido original – Conducta Delictiva Podcast @conductadelictiva Gonzo se hizo conocido en Colombia después de que se hiciera público un audio registrado durante un seguimiento de las autoridades, mientras llevaba años dedicado al hurto. Su historia terminó llevándolo a prisión, donde permaneció casi cinco años. Hoy relata cómo pasó de los robos a convertirse en un personaje viral y qué ocurrió después. Conoce la historia completa en nuestro canal de YouTube. 🕵🏻‍♂️🕵🏼‍♀️🎙️ #conductadelictiva

El futuro político también aparece entre los planes de Gonzo

Durante la conversación, Forero mencionó una posibilidad que hasta ahora parecía distante de su trayectoria: llegar a la política. El antiguo integrante de Los Pokemones aseguró que esa es una aspiración que le gustaría explorar, aunque también reconoce las dificultades que pueden representar sus antecedentes.“Quisiera ser hasta político”, comentó.

Por ahora, su atención está puesta en construir otras fuentes de actividad y aprovechar espacios que le permitan mantenerse ocupado.

¿Qué recomienda ‘Gonzo’ para cambiar de vida?

Al recordar su propia transformación, Forero sostuvo que las personas que desean abandonar la delincuencia necesitan encontrar una actividad que despierte su interés y rodearse de personas que puedan respaldarlas.

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“Yo les digo que toca pensar las cosas, enfocarse en algo que uno quiera, algo que les guste. Siempre estar apoyado porque el apoyo le ayuda a uno a salir adelante”, expresó.

Para él, mantenerse activo también cumple una función fundamental: “Si usted tiene ocupada a la gente, no está pensando en cosas malas”.