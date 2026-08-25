Deportes

Deportes Tolima Copa Libertadores | Créditos: Colprensa

A qué hora juega HOY Tolima por Copa Libertadores 2026: Rival y posibles alineaciones partido vuelta

El equipo colombiano busca avanzar en el torneo internacional y remontar en Ecuador tras la derrota sufrida en Ibagué.

khernandez
Añadir Radioacktiva en Google

Deportes Tolima se juega este martes 25 de agosto una de las noches más importantes de su temporada en la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘Pijao’ visita a Independiente del Valle por el partido de vuelta de los octavos de final, con la obligación de remontar y mantenerse con vida en el torneo continental.

Con la serie abierta y un cupo a los cuartos de final en juego, Tolima deberá mostrar una versión mucho más efectiva en ataque, mientras Independiente del Valle buscará aprovechar la ventaja obtenida en el partido de ida. Le contamos todos los detalles de este encuentro.

Lea también: ¿Richard Ríos rumbo a Italia? Gigante europeo aparece interesado en el colombiano

Partido Tolima HOY por Copa Libertadores

Deportes Tolima visitará este martes 25 de agosto a Independiente del Valle en el estadio Banco Guayaquil, en Ecuador, con el objetivo de mantenerse con vida en la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘Pijao’ llega con la obligación de remontar la serie, luego de caer 1-0 en el partido de ida, disputado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Banco Guayaquil en Quito, Ecuador a las 7:30 p.m. Ambos equipos buscarán un cupo en cuartos de final, para enfrentar a Flamengo y seguir con el sueño vivo de levantar la Copa Libertadores.

Siga leyendo: Dimayor confirma los nuevos horarios y días de la Liga BetPlay 2026-II: estos son los próximos 3 partidos de Millonarios

Posible alineaciones

Deportes Tolima, dirigido por Sebastián Oliveros, podría apostar por una alineación de corte ofensivo, con el objetivo de generar mayores opciones de gol y conseguir los tantos que necesita para remontar la serie durante el encuentro. Esta sería su posible nómina:

Neto Volpi en el arco; Jherson Mosquera, Jan Angulo, Ánderson Angulo y Junior Hernández en defensa; Sebastián Guzmán, Hómer Martínez y Bryan Rovira en el mediocampo; y Adrián Parra, Jorge Cabezas y Kelvin Flórez.

Le pude interesar: DIMAYOR rechazó cambios en la Liga BetPlay 2026-2 y esta sería la fecha de la gran final

Así podría ser la posible alineación de Independiente del Valle: Joaquín Papa tendría entre sus inicialistas a Aldair Quintana; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor; Jordy Alcívar, Hugo Quintana y Junior Sornoza; además de Arón Rodríguez, Emerson Pata y Carlos González.

NOTICIAS RELACIONADAS