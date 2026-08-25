A qué hora juega HOY Tolima por Copa Libertadores 2026: Rival y posibles alineaciones partido vuelta

Deportes Tolima se juega este martes 25 de agosto una de las noches más importantes de su temporada en la Copa Libertadores 2026. El conjunto ‘Pijao’ visita a Independiente del Valle por el partido de vuelta de los octavos de final, con la obligación de remontar y mantenerse con vida en el torneo continental.

Con la serie abierta y un cupo a los cuartos de final en juego, Tolima deberá mostrar una versión mucho más efectiva en ataque, mientras Independiente del Valle buscará aprovechar la ventaja obtenida en el partido de ida. Le contamos todos los detalles de este encuentro.

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