Revelan horarios por día del Festival Cordillera 2026: esta es la programación completa

El Festival Cordillera 2026 regresa un año más con la ambición de poner a vibrar a todos los amantes de la música latina. Este evento llega nuevamente con grandes artistas que estremecerán el Parque Simón Bolívar con sus éxitos.

Desde el gran anuncio del cartel, miles de personas se han preparado para vivir por todo lo alto las emociones de este evento. Muchos fanáticos ya han adquirido sus boletas para ver a grandes leyendas en la capital.

Más noticias: Festival Cordillera 2026: estas son las fechas oficiales para la nueva edición del evento

Este 25 de agosto desde la organización del Festival Cordillera 2026 se revelaron los horarios para ambas jornadas de este evento. En caso de que vaya a ir y quiera programarse desde ya, aquí les tenemos el orden.

El rock presente en el evento

El Festival Cordillera 2026 llegará por todo lo alto con bandas brillantes. Arttstas de la talla de Tan Biónica, Caifanes, Dr. Krápula, Diamante Eléctrico, y más, pondrán a vibrar los escenarios de este evento.

La emoción es total por lo que serán estas 2 jornadas del 12 y el 13 de septiembre, con grandes artistas de talla mundial.

Más noticias: Cuál es la boleta más barata en combo e individual del Festival Cordillera 2026: ¡Aproveche!

Este evento ya tiene todo preparado, y de hecho, aquí les tenemos la programación con los horarios al completo para ambos días de Festival Cordillera.

Revelan horarios por día del Festival Cordillera 2026

Sábado 12 de septiembre

Escenario Cordillera

14:15 – 15:00 → Kei Linch

15:45 – 16:45 → Dread Mar I

17:45 – 18:45 → Fobia

20:00 – 21:15 → Andrés Calamaro

22:30 – 23:45 → Beéle

Escenario Grupo Aval Aconcagua

15:00 – 15:45 → Nelda Piña

16:45 – 17:45 → Ed Maverick

18:45 – 20:00 → Cultura Profética

21:15 – 22:30 → Grupo Niche

23:45 – 01:00 → Sean Paul

Escenario Cotopaxi

14:15 – 15:00 → Latin Brothers

15:45 – 16:45 → Emmanuel H

17:45 – 18:45 → Ke Personajes

20:00 – 21:00 → Meme del Real

22:45 – 23:45 → Miguel Mateos

Escenario Cocuy

15:00 – 15:45 → Paula Pera

16:45 – 17:45 → Kapanga

18:45 – 19:45 → Poligamia

21:30 – 22:30 → Virus

00:00 – 01:00 → Lido Pimienta

Domingo 13 de Septiembre

Escenario Cordillera

14:30 – 15:15 → Briela Ojeda

16:00 – 17:00 → Draco

18:00 – 19:15 → Andrés Cepeda

20:15 – 21:30 → Caifanes

22:30 – 23:45 → Ricky Martin

Escenario Grupo Aval Aconcagua

15:15 – 16:00 → Estrambóticos

17:00 – 18:00 → Tan Biónica

19:15 – 20:15 → Mago de Oz

21:30 – 22:30 → Kany García

23:45 – 01:00 → Panteón Rococó

Escenario Cotopaxi

14:30 – 15:15 → Árbol de Ojos

16:00 – 17:00 → Los de Adentro

18:15 – 19:15 → Dante Spinetta

20:15 – 21:15 → Vicente García

22:30 – 23:30 → Dr. Krápula

Escenario Cocuy