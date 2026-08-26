Revelan horarios por día del Festival Cordillera 2026: esta es la programación completa
El Festival Cordillera 2026 tiene todo preparado, y aquí les tenemos la programación completa de este evento.
El Festival Cordillera 2026 tiene todo preparado, y aquí les tenemos la programación completa de este evento.
El Festival Cordillera 2026 regresa un año más con la ambición de poner a vibrar a todos los amantes de la música latina. Este evento llega nuevamente con grandes artistas que estremecerán el Parque Simón Bolívar con sus éxitos.
Desde el gran anuncio del cartel, miles de personas se han preparado para vivir por todo lo alto las emociones de este evento. Muchos fanáticos ya han adquirido sus boletas para ver a grandes leyendas en la capital.
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Este 25 de agosto desde la organización del Festival Cordillera 2026 se revelaron los horarios para ambas jornadas de este evento. En caso de que vaya a ir y quiera programarse desde ya, aquí les tenemos el orden.
El Festival Cordillera 2026 llegará por todo lo alto con bandas brillantes. Arttstas de la talla de Tan Biónica, Caifanes, Dr. Krápula, Diamante Eléctrico, y más, pondrán a vibrar los escenarios de este evento.
La emoción es total por lo que serán estas 2 jornadas del 12 y el 13 de septiembre, con grandes artistas de talla mundial.
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Este evento ya tiene todo preparado, y de hecho, aquí les tenemos la programación con los horarios al completo para ambos días de Festival Cordillera.
Sábado 12 de septiembre
Domingo 13 de Septiembre