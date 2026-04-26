Aterciopelados llega al Movistar Arena: 30 años de ‘La Pipa de la Paz’

El rock colombiano se prepara para una noche especial. Aterciopelados llegará por primera vez al Movistar Arena para celebrar los 30 años de La Pipa de la Paz, uno de los discos más importantes del rock latino.

Será la primera vez que Aterciopelados se presenta en el Movistar Arena, un escenario clave en Bogotá, lo que convierte el evento en un momento especial dentro de su carrera.

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Además, el concierto está pensado como una celebración completa de su trayectoria, no solo del álbum.

La Pipa de la Paz: un disco que marcó época

Lanzado en 1996, La Pipa de la Paz es uno de los trabajos más influyentes del rock colombiano.

Fue incluso el primer álbum de rock del país nominado a un Grammy anglo, llevando el sonido local a nivel internacional.

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Canciones como Baracunatana o Cosita Seria se convirtieron en himnos de toda una generación.

Nuevas versiones y sorpresas en vivo

Para este show, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago están trabajando en algo más que nostalgia.

Según contaron en entrevista, están:

Revisitando canciones que no tocaban hace años

Creando nuevas versiones y arreglos

Preparando invitados y una puesta en escena especial

Es decir, no será un simple “playback del pasado”.

Fecha, hora y detalles del evento

El concierto ya tiene todo definido:

Fecha: 30 de octubre de 2026

Hora: 8:00 p. m

Apertura de puertas: 6:00 p. m.

Además, será un evento para mayores de 14 años.

“A lo bien, compren boleticas”

Con su estilo directo, la banda ha hecho un llamado claro a sus seguidores:

No dejar todo para última hora

Asegurar entrada para una fecha única

Y tiene sentido: no todos los días se celebran 30 años de uno de los discos más importantes del rock en español.