Aterciopelados llega al Movistar Arena: 30 años de ‘La Pipa de la Paz’
La banda colombiana celebrará uno de sus discos más icónicos con un show histórico en Bogotá y ya está pidiendo a los fans que no se queden por fuera.
La banda colombiana celebrará uno de sus discos más icónicos con un show histórico en Bogotá y ya está pidiendo a los fans que no se queden por fuera.
El rock colombiano se prepara para una noche especial. Aterciopelados llegará por primera vez al Movistar Arena para celebrar los 30 años de La Pipa de la Paz, uno de los discos más importantes del rock latino.
Será la primera vez que Aterciopelados se presenta en el Movistar Arena, un escenario clave en Bogotá, lo que convierte el evento en un momento especial dentro de su carrera.
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Además, el concierto está pensado como una celebración completa de su trayectoria, no solo del álbum.
Lanzado en 1996, La Pipa de la Paz es uno de los trabajos más influyentes del rock colombiano.
Fue incluso el primer álbum de rock del país nominado a un Grammy anglo, llevando el sonido local a nivel internacional.
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Canciones como Baracunatana o Cosita Seria se convirtieron en himnos de toda una generación.
Para este show, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago están trabajando en algo más que nostalgia.
Según contaron en entrevista, están:
Es decir, no será un simple “playback del pasado”.
El concierto ya tiene todo definido:
Además, será un evento para mayores de 14 años.
Con su estilo directo, la banda ha hecho un llamado claro a sus seguidores:
Y tiene sentido: no todos los días se celebran 30 años de uno de los discos más importantes del rock en español.
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