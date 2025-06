My Chemical Romance llega por primera vez a Colombia: fecha y lugar del concierto

Después de varios meses de expectativa, My Chemical Romance por fin confirmó que se presentará por primera vez en Colombia. La banda estadounidense, que se ha caracterizado por su sonido emo y letras introspectivas, sorprendió a todos sus fanáticos en el país con el anuncio de un concierto en Bogotá.

Aunque inicialmente la banda solo confirmó fechas para Estados Unidos, hace unas semanas, My Chemical Romance incluyó a México dentro de sus paradas en el tour. Ante la noticia, los rumores sobre una eventual llegada de la banda a América Latina, especialmente a Colombia, empezaron a aumentar.

Luego del inesperado anuncio sobre su presentación en México, My Chemical Romance volvió a sorprender a sus fanáticos, pero esta vez con la gran noticia de que llegarán por primera vez a Colombia.

Vale la pena mencionar que, durante esta gira My Chemical Romance interpretará todas las canciones de su legendario disco ‘The Black Parade’, lanzado en el 2006. La última vez que la banda tocó este álbum en su totalidad fue el año pasado durante el festival When We Were Young, en Las Vegas.

Ahora, casi 20 años más tarde, la agrupación regresa a los escenarios para interpretar algunas de sus éxitos más icónicos y revivir su época dorada.

Vale recordar que, la banda lanzó recientemente una edición expandida de su segundo álbum, ‘Three Cheers For Sweet Revenge’, certificado triple platino. Este trabajo llega casi 21 años después de su lanzamiento original.

Para conmemorar el aclamado álbum de 2004, el productor ganador del GRAMMY Rich Costey creó nuevas mezclas para la Deluxe Edition. La colección incluye cuatro temas extra grabados para la BBC en 2005: versiones en vivo inéditas de I’m Not Okay (I Promise), Helena y The Ghost Of You, además de una versión en vivo de You Know What They Do to Guys Like Us in Prison, originalmente publicada como lado B del CD single de edición limitada en el Reino Unido de I’m Not Okay (I Promise).

Fecha y lugar del concierto de My Chemical Romance en Colombia

Este lunes, la banda estadounidense sorprendió a sus fanáticos en Colombia con el anuncio de su llegada al país en el 2026. Según el anuncio de la banda, My Chemical Romance se presentará en Bogotá el próximo 22 de enero de 2026 en el escenario Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.

Además del anuncio de su llegada por primera vez a Colombia, la agrupación también reveló que se presentará junto a The Hives. Así las cosas, los fanáticos podrán vivir una gran experiencia por partida doble al disfrutar de dos grandes bandas en un mismo escenario.

The Hives regresa nuevamente al país, luego de haberse presentado en el Festival Estéreo Picnic 2025, como uno de los invitados especiales que tendrá My Chemical Romance para su presentación en Colombia, la cual será la primera vez en su historia.

La preventa exlusiva iniciará este 2 de julio a las 10:00 a.m. y la venta general será el 4 de julio a partir de las 10:00. Las boletas se podrán adquirir a través de la página oficial de Ticketmaster.co